Afrique: CAN 2023 / Liste des Éléphants - Blessés, Haller et Adingra dans le commando de Gasset

On connaît, depuis hier, le commando de la Côte d'Ivoire pour la Can 2023 qui aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024. Au total, 27 joueurs tenteront d'offrir à la Côte d'Ivoire une 3e coupe, après 1992 et 2015. Une liste provisoire, selon le sélectionneur des Éléphants, avec 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 6 milieux de terrain et 10 attaquants. Un groupe dans lequel figurent bel et bien Sébastien Haller et Simon Adingra. Deux joueurs qui se sont blessés récemment en club et dont leur participation à cette Can était incertaine. En effet, Jean-Louis Gasset espère que ses deux "soldats" recouvrent leur santé le plus tôt possible. "Adingra a au plus 4 semaines d'indisponibilité. Il a déjà passé une semaine. Il lui restera encore 2 ou 3 semaines. Même s'il n'est pas évident qu'il dispute le premier match, on espère qu'il sera disponible pour le 2e ou le 3e. C'est pareil pour Sébastien Haller, c'est pour cela que je les ai mis dans le groupe", a expliqué l'entraîneur des Éléphants.

Une liste avec des surprises, notamment avec Amani Lazare, Diallo Chester et Idrissa Doumbia qui n'ont pas fait partie des derniers regroupements. Le premier évolue en Belgique à l'Union Saint Gilloise et n'avait jusque-là disputé aucun match avec les Éléphants sous Gasset. Ancien coéquipier de Simon Adingra, Amani Lazare a, selon le coach, le même profil que Traoré Amed Junior, le milieu de terrain de Bournemouth qui ne figure pas dans le groupe. Diallo Chester effectue son retour chez les Éléphants. Le joueur d'Ajaccio, en ligue 2, était le capitaine de la sélection espoir. Il a été préféré à Hassane Kamara, afin de suppléer Ghislain Konan dans la défense gauche ivoirienne. Enfin, Idrissa Doumbia effectue son retour dans le groupe, après son dernier match face au Lesotho à San Pedro. Un milieu dont on dit beaucoup de bien, pourtant qui n'a pas encore réussi à s'imposer chez les Éléphants. C'est une belle récompense pour le joueur qui évolue désormais dans le golfe.

%

Dans la catégorie des grands absents de la liste de Jean-Louis Gasset, Wilfried Zaha. L'attaquant de Galatasaray paye pour son incapacité à s'adapter à l'environnement des Pachydermes ivoiriens. Jean-Louis Gasset a choisi de privilégier l'esprit du groupe que l'expérience et le talent du joueur.

GARDIENS DE BUT

1 - Yahia Fofana (Angers)

2 - Badra Ali (Sekhukhune)

3 - Charles Folly (Asec)

DÉFENSEURS

4 - Serge Aurier (Nottingham)

5 - Willy Boly (Nottingham)

6 - Diallo Ismaël (Hadjuk Split)

7 - Ousmane Diomandé (Sporting Lisbonne)

8 - Konan Ghislain (Al Fayha)

9 - Kossonou Odilon (Leverkusen)

10 - Ndicka Evan (As Roma)

11 - Singo Wilfried(As Monaco)

MILIEUX DE TERRAIN

12 - Amani Lazare (Union Saint Gilloise)

13 - Doumbia Idrissa (Al Ahli)

14 - Séko Fofana (Al Nassr)

15 - Kessié Franck (Al Ahly)

16 - Sangaré Ibrahim (Nottingham)

17 - Séri Jean Mikael (Hull City)

ATTAQUANTS

18 - Adingra Simon (Brighton)

19 - Bamba Jonathan (Celta Vigo)

20 - Boga Jérémie (Ogc Nice)

21 - Diakité Oumar (Reims)

22 - Max Gradel (Gaziantep

23 - Sébastien Haller (Dortmund)

24 - Konaté Karim (Salzbourg)

25 - Kouamé Christian (Fiorentina)

26 - Krasso Jean-Philippe (Étoile Rouge)

27 - Pépé Nicolas (Trabzonspor)