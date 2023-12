Ile Maurice: Zoom sur Chethanah Andhin - Talentueuse ambassadrice d'échecs pour Maurice

S'il y a bien une joueuse d'échecs qui a fait parler d'elle en 2023, c'est la Mauricienne Chethanah Andhin, 19 ans. Qualifiée pour les championnats de France féminins rapides en juin de cette année, elle a aussi pris part à d'autres tournois à l'extérieur où elle a gagné en expérience parmi les meilleurs joueurs et joueuses de sa génération. Etudiante à Toulouse, France, depuis presque deux ans, la vice-championne de Maurice a terminé l'année par les Championnats d'Afrique juniors (4-12 décembre) en Mauritanie où elle a gagné des points ELO.

Tout a commencé le 21 janvier 2023, à un championnat rapide féminin organisé par le Cercle Airbus Toulouse Echecs (CATE) et le Comité Départemental des Echecs de la HauteGaronne, où notre compatriote a terminé à la sixième place. Mais le 5 février est une date à marquer d'une pierre blanche. En effet, ce jour-là, au championnat régional féminin de parties rapides Occitanie Ouest, organisé sous l'égide de la Fédération française d'échecs - tournoi qualificatif pour le championnat de France féminin rapide -, Chethanah Andhin a terminé deuxième.

Ce classement a permis à la Mauricienne de se qualifier de facto pour le championnat national de France féminin rapide - aussi connu sous le nom de Trophée Roza Lallemand - qui s'est tenu les 17 et 18 juin à Bordeaux (elle avait terminé à la 46e place). Autre fait notable, le 4 mars, la sociétaire de l'Echiquier Toulousain a été sacrée championne Junior d'Occitanie.

Nous ne passerons pas sous silence la performance de Chethanah Andhin aux Masters 2023 (5-20 août) où se jouait la qualification pour les Olympiades d'échecs à Budapest pour 2024. Elle a pris la deuxième place derrière Manon Berger. Ce faisant, elle jouera logiquement au deuxième échiquier à ce tournoi qui se tiendra du 10 au 23 septembre 2024 en Hongrie.

(Chethanah Andhin a représenté Maurice au Championnat d'Afrique d'échecs junior à Nouakchott, Mauritanie, du 4 au 12 décembre.)

La fin d'année donne une indication sur la progression de la joueuse d'échecs. Au mois de novembre, Chethanah Andhin s'est classée première du côté féminin lors du tournoi Albi Chess Rapid avec 5 points sur 7 tours. Elle a terminé 14e au classement général sur 137 participants. Après cette compétition, elle a représenté Maurice au Championnat d'Afrique d'échecs junior à Nouakchott, Mauritanie, du 4 au 12 décembre. Elle y a pris la 8e place sur 11 participantes, marquant 4,5 points au passage. En outre, sa performance lui a valu de gagner 27 points en termes de points ELO.

En toute humilité, Chethanah Andhin s'est confiée sur sa prestation à ce tournoi africain junior: «L'African Individual Junior Championship a été pour moi une expérience très spéciale. En plus d'avoir été bien accueillie par Nouakchott en Mauritanie, je me suis aussi réellement confrontée aux joueuses africaines pour la première fois. Malgré un début de tournoi décevant qui se résume par un enchaînement de défaites, la deuxième moitié des parties a été bien plus satisfaisante, comme j'ai pu rebondir et gagner contre des joueuses plus fortes que moi, dont deux Women Candidates Masters. De ce fait, j'ai réussi à gagner quelques places au classement et j'espère retenter ma chance pour une meilleure performance l'année prochaine.» En tout cas, Maurice peut la féliciter d'avoir si bien représenté et honoré le quadricolore en 2023.