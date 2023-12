Afrique: CAN 2023 - A la découverte du groupe D

Le Groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations est composé de l'Algérie, du Burkina Faso, de la Mauritanie et de l'Angola. Si les Algériens sont les grands favoris, le Burkina Faso, demi-finaliste de la dernière CAN, va essayer d'arracher aux Fennecs la première place du groupe.L a Mauritanie qui en est à sa 3e participation tentera de faire mieux qu'en 2022. Enfin, l'Angola, absente du tournoi continental 2019, voudra marquer son retour de la plus belle des manières.

L'Algérie : La reconquête du sacre comme seul objectif

L'Algérie viendra en Côte d'Ivoire avec l'espoir de se racheter après l'humiliation subie en 2022 au Cameroun, où elle a été éliminée lors des phases de poules. Mais depuis quelques mois, l'équipe a retrouvé sa forme et sa confiance. Ayant remporté cinq de leurs six premiers matchs de qualification, l'Algérie aborde la compétition avec optimisme et ambition. Les Fennecs chercheront à décrocher la première place de leur groupe, avant d'entamer la seconde manche du tournoi avec sérénité. Pour cela, le sélectionneur Djamel Belmadi pourra compter sur ses joueurs de calibre tels que Mandrea, Bensebaini, Aouar, Mahrez et Gouiri, Chaïbi, Atal, Benrahma etc... L'Algérie, un des favoris de la compétition, sera très attendue.

Equipe Nationale d'Algérie

L'Angola : Un retour gagnant visé

C'est sans l'attaquant Mbala Zola et l'ailier Helder Costa que l'Angola se rend à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. Quart de finalistes à deux reprises en 2008 et 2010, l'équipe angolaise ne cache pas ses ambitions. Les Palancas Negras comptent faire leur meilleur résultat à la CAN 2023 en misant sur des atouts tels que le coach Pedro Gonçalves qui a fait toutes ses classes dans les équipes nationales juniors du pays. Aux commandes depuis 2019, il conduira la sélection nationale à la CAN.

Les Palancas Negras reviendront dans la compétition après une période récente moins rayonnante. Avec une équipe renouvelée, l'Angola espère surpasser ses performances passées, surtout face à des adversaires redoutables, tels que le Burkina Faso ou encore l'Algérie.

Equipe Nationale d'Angola

Burkina Faso : L'ambition d'accéder au sommet

Pour cette CAN 2023, le Burkina Faso vise le sommet. Après avoir réalisé un beau tournoi en 2022 au Cameroun avec à la clé une place obtenue, les Étalons chercheront à décrocher le sacre chez les voisins Ivoiriens cette année. La sélection dirigée par Hubert Velud fait partie des équipes à surveiller selon certains observateurs. Forts de leur expérience en phase finale ces dernières années, avec une finale en 2013 et des demi-finales en 2017 et 2021, les Étalons du Burkina Faso se préparent à relever un nouveau défi en Côte d'Ivoire. Néanmoins, la tâche ne s'annonce pas aisée pour eux, mais ils peuvent compter sur des joueurs tels que Steeve Yago, Bertrand Traoré et surtout Edmond Tapsoba, titulaire indiscutable au Bayer Leverkusen.

Equipe Nationale du Burkina Faso

La Mauritanie : La force d'un collectif

Après les deux seules participations en 2019 et en 2022, la Mauritanie sera à nouveau présente à la CAN 2023. Les Mourabitounes sont sur une lancée incroyable depuis leur première participation à la CAN en 2019. La force de cette équipe réside avant tout dans son collectif, constitué en grande partie de joueurs évoluant dans les championnats africains en seconde division en Europe. Le sélectionneur Amir Abdou, pourra compter sur Oumar Ngom, milieu de terrain de Pau, l'ancien Lensois El Hadji Ba qui est revenu récemment au pays pour s'engager avec FC Nouadhibou, Khadim Diaw défenseur d'Al Hilal S.C au Soudan, Babacar Niasse, gardien de but de l'EA Guingamp etc... En Côte d'Ivoire, les Mourabitounes auront comme objectif de sortir de leur groupe après deux éliminations à ce stade.

Equipe Nationale de la Mauritanie

Le calendrier du Groupe D

Journée 1 :

15 janvier, 20h : Algérie - Angola, Stade de la Paix

16 janvier, 14h : Burkina Faso - Mauritanie, Stade de la Paix

Journée 2 :

20 janvier, 14h : Algérie - Burkina Faso, Stade de la Paix

20 janvier, 17h : Mauritanie - Angola, Stade de la Paix

Journée 3 :

23 janvier, 20h : Angola - Burkina Faso, Stade Charles Konan Banny

23 janvier, 20h : Mauritanie -Algérie, Stade de la Paix

Stade : Stade de la paix de Bouaké

Capacité : 40,000 spectateurs

Ville : Bouaké

Stade de la Paix de Bouaké

Stade de la Paix de Bouaké