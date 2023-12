Afrique: Lamine Camara, l'ambassadeur de la petite catégorie sénégalaise à la CAN

Dakar — Lamine Camara, élu meilleur jeune joueur africain par la Confédération africaine de football, lors des CAF Awards du 11 décembre dernier, est convoqué par le sélectionneur des Lions Aliou Cissé pour participer à sa première Coupe d'Afrique des nations sénior en Côte d'Ivoire (13 janvier-11février 2024).

Son rêve d'intégrer l'équipe nationale A, Lamine Camara l'a réalisé depuis le 12 septembre dernier, lors du match amical perdu contre l'Algérie (0-1) au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.

Entré à la 70e mn de jeu à la place de Pape Matar Sarr, son aisance dans le jeu, son habilité technique, la justesse de ses passes, ses dribbles de folie et sa capacité à insuffler du rythme au match avaient conquis le nombreux public de Diamniadio.

La belle prestation et les premières chevauchées du joueur formé à l'école de football Galaxy de Rufisque étaient accompagnées par une salve d'applaudissements.

Pour sa deuxième sélection, le 18 novembre dernier, il a inscrit son premier but en équipe nationale, contre le Soudan du Sud, en match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Sa convocation par le sélectionneur des Lions Aliou Cissé pour la CAN 2023, sonne comme une évidence au vue de son parcours exceptionnel depuis le Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2023 en Algérie où il s'est révélé au public sénégalais.

Lors de cette compétition, il est élu à trois reprises homme du match. Il a ensuite été nommé meilleur jeune joueur de la compétition remportée par le Sénégal. Camara figure aussi dans l'équipe type du CHAN.

L'ancien joueur de Génération Foot est ensuite convoqué en équipe nationale des moins de 20 ans pour la CAN 2023 de la catégorie. Le natif de Diouloulou à Ziguinchor (sud) en deviendra le meilleur joueur, en plus du sacre continental.

Le 1er juillet 2023, il rejoint le FC Metz (Ligue 1 française). Il marque son premier but en Ligue 1, le 22 octobre, lors de la 9e journée contre Monaco à la 4e mn. Sur une magnifique inspiration, le milieu relayeur a expédié la balle, dans les camps monégasques, d'un lob de 58,4 mètres.

Ce but a reçu le titre de la "meilleure réalisation" de l'année 2023 décerné par le journal quotidien sportif français l'Equipe. En plus d'être le quatrième plus lointain but en Ligue 1 depuis 2006.

Joueur très généreux dans l'effort et disponible sur le terrain, adepte du box to box (un milieu de terrain capable aussi bien de défendre dans sa propre surface de réparation que d'aller marquer un but), L'ancien cadet du Casa Sports (Ligue 1 sénégalaise) a un gros volume de jeu. Il défend bien et sait casser les lignes adverses, selon plusieurs spécialistes sénégalais.

Pourtant au début de sa carrière, ses prestations étaient peu convaincantes. Mais au fil du temps, il est aisé de saluer ses belles performances actuelles qui augurent une carrière prometteuse pour le milieu de terrain offensif.

Sa manière impressionnante de mener les marquages intenses sur l'adversaire et sa générosité dans le jeu lui ont valu le surnom de "Le maçon" aussi, en raison des inlassables efforts qu'il fournit sur toute l'étendue de la pelouse.

Son talent égale son engagement lorsqu'il a soutenu que le Sénégal, champion d'Afrique en titre, doit assumer son statut de tenant du titre à la prochaine Coupe d'Afrique des nations de football 2023 en Côte d'Ivoire avec l'ambition de conserver son trophée.

"A cause des efforts que je fais, il m'arrive de défendre plus que je n'attaque. C'est ce qui fait que je marque moins. J'en suis conscient et je cherche à m'améliorer", avait récemment dit Camara.

Le joueur de 20 ans présente un profil similaire à celui de Pape Matar Sarr (Tottenham, Premier League anglaise), qu'il a succédé au titre de meilleur jeune joueur africain.

En équipe nationale, Lamine Camara sera entouré d'Idrissa Gana Gueye son "plus grand modèle" et de Sadio Mané qui est "une légende qui inspire mon style de vie".