Gabon: Vers 2024 Année de la Transition - Les Priorités Cruciales de la Jeunesse au Coeur de la Transition 2024 à 2025

Alors que le Gabon se prépare pour une année charnière en 2024, marquée par une transition cruciale, les regards se tournent vers la jeunesse, qui représente près de 70% de la population. L'impératif de prendre en compte les aspirations de cette génération dynamique devrait se profiler comme une nécessité incontournable dans le plan d'actions et la feuille de route de la Transition et peut s'énoncer ainsi qu'il suit :

1 - La Jeunesse, Pilier de la Transition

La transition politique de 2024 offre une opportunité unique de façonner l'avenir du Gabon,et la jeunesse en est le pilier central. Avec une représentation démographique aussi significative, les préoccupations et les ambitions de la jeunesse doivent être intégrées de manière proactive dans la Stratégie Jeunesse de la Transition.

2 - Les Priorités Clés de la Jeunesse

Parmi les priorités énoncées par la jeunesse gabonaise figure en premier lieu, l'accès à un emploi décent qui constitue un enjeu majeur. La création d'opportunités d'emploi, notamment à travers le soutien à l'entrepreneuriat, devrait figurer en bonne place dans le plan d'action gouvernemental. Encourager l'innovation et l'initiative entrepreneuriale contribuera à dynamiser l'économie et à répondre aux attentes des jeunes générations.

L'éducation de qualité et la formation professionnelle constituent également des enjeux majeurs. Un investissement accru dans le système éducatif et formation professionnelle est essentiel pour armer la jeunesse de compétences nécessaires à son épanouissement professionnel et personnel.

%

3 - Participation Politique et Échéances de 2025

La participation politique des jeunes est une exigence fondamentale pendant cette période de transition. Il est impératif de créer des mécanismes favorisant l'engagement politique des jeunes, les préparant ainsi à jouer un rôle actif dans les échéances électorales de 2025. Des forums de discussion, des programmes de sensibilisation et des opportunités de formation politique sont autant d'initiatives à considérer.

4 - Vers un Avenir Durable

Enfin, la jeunesse gabonaise aspire à un avenir durable. Intégrer des politiques et des projets de développement durable dans la Stratégie Jeunesse de la Transition contribuera à assurer un héritage positif pour les générations futures.

En conclusion, l'année 2024 s'annonce comme une période cruciale de la Transition au Gabon, où la jeunesse détient la clé de l'avenir. Le gouvernement se doit de répondre aux attentes de cette génération dynamique et de les inclure activement dans la construction d'une nation forte et prospère.

Collectif des Jeunes pour la Patrie (CJP)

Axes Prioritaires de la Stratégie Jeunesse de la Transition 2024 - 2025