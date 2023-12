Afrique de l'Ouest: Explosion de Conakry - La Côte d'Ivoire doit livrer 50 millions de litres d'essence à la Guinée

La Guinée connaît une importante pénurie de carburant à la suite de l'explosion, à Conakry, du principal dépôt de carburant du pays, dans la nuit du 17 au 18 décembre. La Côte d'Ivoire propose une solution en assurant une livraison mensuelle d'essence à son voisin. Le ministre guinéen de l'Économie a échangé avec le ministre ivoirien de l'Énergie afin de lancer les discussion sur les termes du contrat, toujours en cours de négociations.

« La Côte d'Ivoire s'engage à livrer 50 millions de litres d'essence à la Guinée » : l'annonce a été faite mercredi 27 décembre sur la RTI, la télévision nationale. Les convois de carburant, formés par des camions venus de Guinée, partiraient du dépôt de Yamoussoukro pour atteindre le dépôt guinéen de N'Zérékoré en Guinée, ville proche de la frontière avec la Côte d'Ivoire. Des convois qui seront sécurisés, précise le ministère de l'Énergie de Côte d'Ivoire. Les stocks ivoiriens, renforcés avant la Coupe d'Afrique des nations, permettraient de pouvoir assurer ces livraisons sans mettre en danger la sécurité énergétique du pays.

Combien de temps vont durer ces livraisons ? Et quels sont les termes précis du contrat ? Le gouvernement ivoirien explique que les discussions sont toujours en cours pour s'accorder sur le prix de vente de l'essence et des opérations de transfert. En tout cas, ces livraisons couvriraient un peu plus de 70% des besoins en carburant de la Guinée, qui se trouve autour de 70 millions de litres par mois.

%

Un accord important donc pour l'économie guinéenne plombée par la pénurie, et une opportunité pour la Côte d'Ivoire, la Guinée n'étant un client habituel en ce qui concerne les produits pétroliers.

Après l'explosion du principal dépôt de carburant du pays, qui a fait 24 morts et plus de 450 blessés, les Guinéens ont été privés d'essence pendant plusieurs jours, entraînant la paralysie de l'économie et créant des tensions dans de nombreuses villes du pays. Le carburant est actuellement rationné en Guinée : 25 litres maximum par voiture et 5 pour les motos, tandis que le remplissage des bidons reste interdit.