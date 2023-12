Afrique: CAN 2024 - Treize champions d'Afrique dans la liste des 27 du Sénégal

Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal, a livré ce vendredi 29 décembre la liste des 27 Lions qui vont défendre leur titre de champion d'Afrique en Côte d'Ivoire pour la CAN 2024. La moitié était présente au Cameroun lors du premier sacre du Sénégal.

« Je crois que je n'avais pas besoin de vous donner la liste. Puisqu'elle était déjà sur les réseaux sociaux hier », a ironisé Aliou Cissé au moment de faire face à la presse ce vendredi pour donner le nom des joueurs appelés pour la CAN 2024. La veille, en effet, une liste « officielle » aurait fuité, prenant de court la Fédération sénégalaise de football.

Cette liste de la veille avait presque tout vrai sauf sur la présence du défenseur latéral Noah Fadiga qui a « perdu » sa place au profit de l'attaquant Boulaye Dia, présent sur la liste livrée par Aliou Cissé. Sans doute que le sélectionneur a hésité jusqu'au bout avec le joueur de Salernitana qui est actuellement blessé. « Boulaye a été suivi par nos médecins, a voulu rassurer Aliou Cissé. Je n'aurai pas Boulaye lundi ou mardi, mais je suis sûr et certain qu'avant notre premier match contre la Gambie, il sera opérationnel. On a longuement discuté, c'est un garçon qui a toujours été honnête avec l'équipe nationale du Sénégal. S'il me dit : coach, je suis prêt. Je le crois. On s'est mis d'accord avec Salernitana pour qu'il ne nous rejoigne pas au début du stage ».

Huit titulaires de la finale de la CAN

Boulaye Dia n'est pas un cas isolé, car dans la liste de Cissé, d'autres joueurs sont actuellement blessés (Guèye, Nampalys Mendy, Dieng) ou en phase de reprise (Sabaly). « On a donné une liste de 55 joueurs. On a jusqu'au premier match pour changer. Donc, on a une marge », estime Aliou Cissé.

Le sélectionneur fait confiance à un groupe de 27 dont la moitié (13) était présent il y a deux ans lors du sacre historique du Sénégal avec notamment huit joueurs titulaires en finale face à l'Égypte. Il y a entre autres le gardien Edouard Mendy, les défenseurs Koulibaly et Diallo ou les attaquants Sadio Mané et Ismaïla Sarr.

Le Sénégal va entamer sa CAN par un chaud derby face à la Gambie le 15 janvier (14h TU) avant de croiser le Cameroun et la Guinée dans la poule C basée à Yamoussoukro.

En attendant, les Lions commencent leur regroupement ce samedi 30 décembre à Dakar. Ils disputeront un match amical le 8 janvier (18h TU) face au Niger au stade Abdoulaye-Wade avant de rallier la Côte d'Ivoire.