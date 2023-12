Tunisie: Stratégie nationale de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent - Vigilance, prévention et coordination

La parfaite coordination entre les unités militaires et sécuritaires a prouvé son efficacité par l'élimination de trois terroristes retranchés dans les montagnes de Kasserine

L'année 2023, comme c'est le cas pour ces dernières années, a été couronnée de réussites en matière de lutte contre le terrorisme, grâce à une stratégie de lutte préventive, inclusive et évolutive, élaborée par la Commission nationale de lutte contre le terrorisme, et en particulier grâce au professionnalisme des unités militaires et sécuritaires et à une parfaite coordination entre ces unités, comme est venue le prouver la récente élimination de trois terroristes dans les montagnes de Kasserine.

La Commission nationale de lutte contre le terrorisme (Cnlct) a toujours assuré un travail d'appui, en arrière-plan, cumulant les rôles notamment de sensibilisation, de régulation, de consultation et en particulier de coordination entre les différents ministères et avec les organisations internationales, ainsi que les composantes de la société civile impliquées dans la lutte antiterroriste. Cela sans oublier son rôle stratégique pour édicter des principes directeurs permettant de prévenir et de lutter contre le terrorisme, la collecte et l'analyse afin de diagnostiquer ce phénomène, identifier ses causes et proposer les solutions appropriées. La commission est installée auprès de la Présidence du gouvernement qui en assure le secrétariat permanent, en vertu de la loi organique n°26 du 7 août 2015 ( révisée et complétée par la loi organique n°9 du 23 janvier 2019).

Des changements s'imposent face aux nouveaux défis

L'adoption en 2016 d'une stratégie nationale de lutte contre l'extrémisme et le terrorisme a apporté sa pierre à l'édifice. Cette stratégie s'articule autour de trois piliers fondamentaux, à savoir la prévention, la protection et la poursuite dans le cadre de la bonne gouvernance et du respect de l'Etat de droit et des droits de l'Homme. Au final, et grâce à une approche globale, ne se limitant pas aux solutions sécuritaires, le pays a pu dépasser les années difficiles, d'autant que cette stratégie a été accompagnée d'un plan d'action sectoriel et par la mise en place de trois structures, à savoir le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, la Commission nationale de lutte contre le terrorisme et la Commission tunisienne des analyses financières qui siège à la Banque centrale de Tunisie et dont la mission est de lutter contre le terrorisme et le blanchiment d'argent.

La menace du terrorisme demeure présente, il fallait donc insuffler un sang nouveau à la stratégie, en tenant compte du nouveau contexte régional et surtout d'un élément majeur : le retour de certains éléments terroristes des zones de tension. Le niveau d'expertise de certains éléments terroristes dans l'usage des nouvelles technologies, leur permet d'être à l'aise avec ces outils, leur facilitant l'endoctrinement des jeunes à partir des réseaux sociaux.

A cet effet, il est utile de dire que certains pays considèrent que les questions les plus pertinentes à résoudre actuellement concernent le rapatriement des combattants terroristes étrangers et des membres de leurs familles des zones de tension. Ils préconisent également de cerner les liens entre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée et les circuits de vente d'armes. Un facteur à tenir impérativement en compte.

C'est dans ce contexte que la commission a été mandatée par le Conseil de sécurité national, non pas pour élaborer une nouvelle stratégie, mais pour actualiser la stratégie en cours pour la période allant de 2023 à 2027. La tâche étant ardue, puisqu'il est question pour la Cnlct d'évaluer la stratégie de 2016-2021 au niveau du plan d'action qui a dévoilé quelques failles en matière de coordination entre les parties prenantes. C'est pourquoi il a été question d'actualiser les menaces et d'apporter des réponses appropriées dans le cadre d'une approche globale privilégiant la prévention, aussi bien contre le terrorisme que contre l'extrémisme violent. Un travail minutieux a été élaboré dans ce sens, apprend La Presse. La Cnlct a entamé la mise en oeuvre de la stratégie actualisée de lutte contre le terrorisme pour la période 2023/2027, qui sera d'ailleurs publiée au cours de l'année prochaine.

Une année à marquer d'une pierre blanche

Ce mardi 26 décembre, la présidente du Comité national de lutte contre le terrorisme, la juge Naila El-Feki, a été reçue par le Chef du gouvernement, Ahmed Hachani, à La Kasbah. Elle lui a présenté les étapes de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme 2023-2027, sous une nouvelle version actualisée, qui a été approuvée par le Président de la République.

Ce qu'il faut signaler à cet effet, c'est que l'année 2023, comme c'est le cas, par ailleurs, pour ces dernières années a été couronnée par de grandes réussites en matière de lutte contre le terrorisme, grâce à une stratégie de lutte préventive et inclusive, élaborée par la Commission nationale de lutte contre le terrorisme.

La parfaite coordination entre les unités militaires et sécuritaires est venue le prouver par l'élimination de trois terroristes retranchés dans les montagnes de Kasserine à la suite d'une opération conjointe menée par des unités spéciales de la Garde nationale et de l'armée de terre, en coordination avec l'armée de l'air.

C'est au niveau de la coordination avec les différentes parties interférant dans la stratégie nationale que l'on perçoit l'important travail en profondeur de la Cnlt en matière de prévention. La présidente Naila El-Feki insiste sur ce volet qui est d'une importance capitale dans la mise en oeuvre de la stratégie nationale. C'est le maillon fort de la chaîne. Et sans coordination, tous les plans peuvent tomber à l'eau.

Certes, le risque zéro n'existe pas, mais au vu des réussites sur le terrain en matière de lutte contre le terrorisme, c'est une année qui s'achève sur une note positive.