Tunisie: Conseil des ministres / Le chef de l'Etat s'adresse au peuple tunisien à l'occasion de la nouvelle année administrative - « Nous bâtirons un avenir meilleur, réaliserons nos ambitions dans la dignité et selon nos choix »

Kaïs Saïed s'adresse aux Tunisiens et aux femmes et hommes libres de ce monde

Présidant un Conseil des ministres hier au Palais de Carthage, le Chef de l'Etat, Kaïs Saïed, s'est adressé au peuple tunisien et à tous les hommes et femmes libres du monde. « Je m'adresse ici au peuple tunisien et à vous les ministres en cette période où nous sommes en train de faire nos adieux à une année qui prend fin et à en accueillir une nouvelle pour présenter nos meilleurs voeux d'une nouvelle année qu'on souhaite pleine de prospérité, de bonheur et porteuse de paix », a indiqué le Président de la République.

« Implorant Dieu pour la bénédiction dans nos efforts et la protection de nos citoyens et pour nous aider dans cette lourde charge pour préserver notre patrie et assurer la dignité au peuple tunisien », a-t-il ajouté.

Et de souligner que « la gloire de notre patrie demeurera dans nos coeurs et nos pensées et dans chaque pas que nous effectuons et dans chaque action que nous entamons ».

Le Chef de l'Etat a assuré qu'avec « le mental des filles et des fils de cette nation, nous poursuivons notre combat de libération et la lutte pour conquérir notre souveraineté nationale, comptant sur l'aide de Dieu et sur nos propres moyens avec nos capacités et selon les choix qui sont faits par le peuple tunisien, dans le respect de la dignité des citoyennes et des citoyens pour un avenir meilleur ».

Il a également expliqué que « grâce aux potentiels et capacités des enfants de ce peuple, nous arriverons à bâtir un avenir meilleur que celui déjà atteint et nous réaliserons nos voeux, nos ambitions et nos espoirs dans la dignité et les choix qui sont les nôtres ».

Le Chef de l'Etat n'a pas manqué de rappeler la situation dramatique à Gaza en cette période de fin d'année. « En ce moment, nous ne pouvons ne pas évoquer l'agression brutale, barbare et sioniste que subit le peuple palestinien. Selon nos convictions inébranlables, nous ferons tout ce que nous pouvons pour soutenir les Palestiniens dans leur combat », s'est-il engagé. « Nous sommes convaincus que la victoire est proche, malgré le fait que nos coeurs soient peinés par la douleur et la souffrance. Nous sommes sûrs que la Palestine sera totalement libérée et que le peuple palestinien finira par ériger son Etat indépendant sur sa terre avec pour capitale Al Qods », a asséné le Président Kaïs Saïed.

« Nous sommes aussi certains que la communauté humanitaire a commencé à prendre le pas sur la communauté internationale classique et que la dynamique sera dans cette orientation durant les prochaines décennies de façon à ce que plusieurs concepts et équilibres géopolitiques seront bouleversés », a-t-il assuré.

D'ailleurs, « les manifestations dans tous les pays du monde et surtout celles dans les capitales occidentales avec des centaines de millions de participants confirment que le monde a commencé à entrer dans une nouvelle phase de son histoire où gagneront les valeurs humansites, nobles reléguant aux oubliettes les politiques éculées qui ont conduit aux drames, à la faim et aux guerres », a-t-il indiqué.

A la fin de son discours, le Chef de l'Etat a exhorté les hommes et les femmes libres à persévérer sur la même voie de lutte contre toutes les formes d'hégémonie. « Nous nous adressons donc aux hommes et femmes libres de ce monde et aux hérauts de la justice et de l'humanisme pour qu'ils s'unissent afin qu'ils puissent se féliciter à l'aube de chaque nouvelle année par l'ébranlement progressif de toutes les discriminations et les formes de despotisme, de sionisme, de colonialisme et d'hégémonie », a-t-il conclu.