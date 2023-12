Maroc: L'USFP recommande de recourir avec célérité à l'installation des structures de l'Agence nationale du soutien social

Aujourd'hui, premiers versements du soutien social direct

A partir de ce jour, jeudi, comme prévu, les premiers versements du soutien social direct évalués à 500 dirhams et plus seront effectués au profit des ménages qui répondent aux critères requis à la suite de leur inscription sur le registre social unifié (RSU).

Les services compétents ont reçu par l'intermédiaire du portail dédié à cette opération qui a été lancée dès le début du mois de décembre courant, plus de 1,9 million de demandes parvenues d'éventuels bénéficiaires, nombre en progression au courant des prochaines semaines.

A cet égard et afin d'éviter tout risque de dysfonctionnement de ce processus, par ailleurs pertinent et crucial quant à son caractère social, l'Union socialiste des forces populaires, par le biais de son Groupe parlementaire, a mis l'accent sur l'impératif de tenir compte des disparités spatiales et régionales en procédant à la distribution du soutien en question tout en veillant sur la mobilisation, la constance et la durabilité des ressources financières dédiées à ce chantier.

Le Parti des forces populaires a invité le gouvernement, à cet effet à activer avec célérité l'installation des structures de l'Agence nationale du soutien social dont la création a été adoptée par la Chambre des représentants au début du mois de novembre écoulé en vue d'éviter de laisser perdurer la phase transitoire qui conférerait à l'administration le droit d'en confier la gestion à des instances publiques ou privées, et ce en veillant à ce que tous les services et prestations de ladite Agence soient numérisés du fait de l'aptitude de la numérisation à davantage de souplesse et de fluidité garantissant le bon déroulement de cette opération et l'accomplissement optimal des missions qui lui sont dévolues.

Dans cette veine, l'Union socialiste des forces populaires a souligné que la réussite de cet important chantier, initié en vertu des orientations stratégiques tracées par Sa Majesté le Roi, est tributaire de la capacité de prodiguer le soutien à ceux qui en ont effectivement besoin. Cela induit que le gouvernement est tenu d'évoquer, tout au long de ce processus, les objectifs principaux escomptés et les principes de base l'encadrant dont notamment l'équité.

Là-dessus, le Parti des forces populaires a longtemps considéré que ce chantier constitue l'un des points d'entrée essentiels à l'édification de l'Etat social qui est désormais une ambition et une finalité collectives en perspective d'asseoir dans leur globalité les piliers du système de protection sociale au Maroc.

C'est d'ailleurs ce qui justifie la tendance de l'USFP à le considérer comme une révolution sociale authentique et effective et une consécration ultime du processus de la réforme auquel s'est engagé notre pays incluant nombre de projets à caractère social dont les plus importants objectifs consistent à assurer le partage équitable des potentialités du Maroc de manière à transcender la logique de la charité vers celle de la solidarité et la justice.

Précisons que la première tranche du soutien social direct sera livrée à quelque 1 million de familles (soit ce qui équivaut à 3,5 millions de Marocains) répondant à l'intégralité des conditions d'accès au RSU, le reste des familles ayant déposé leurs dossiers après les délais impartis, pouvant recevoir les versements de décembre et janvier à la fin du mois prochain, le dépôt de dossiers étant toujours ouvert...