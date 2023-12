Afrique: CAN 2023 - Jay Jay Okocha critique le calendrier du tournoi !

Austine Jay Jay Okocha, a critiqué le calendrier de la Coupe d'Afrique des Nations. La compétition biennale se déroule généralement au milieu de la saison européenne.

Le calendrier de la plus grande compétition de football d'Afrique a suscité de vives discordes entre les clubs et les pays participants. La CAN s'inscrit dans le calendrier de la Fédération internationale de football association (FIFA) et les clubs sont tenus de libérer les joueurs 14 jours avant le début de la compétition.

L'ancien capitaine des Super Eagles,, qui a remporté le titre de la CAN 1994 avec le Nigeria, insiste sur le fait qu'il est injuste d'organiser la compétition au milieu de la saison. « Ils ont rendu les choses tellement difficiles pour les joueurs africains en jouant en janvier ou en commençant la saison et la pause hivernale très, très tôt. S'ils peuvent déplacer la Coupe du monde en décembre à cause de la chaleur pour satisfaire les nations qui y participent, pourquoi ne peuvent-ils pas faire quelque chose pour la Coupe des nations et travailler ensemble pour que cela n'affecte personne ? », a déclaré Okocha à BBC Sport Africa.

La CAN 2023, qui sera organisée par la Côte d'Ivoire, se déroulera du 13 janvier au 11 février.