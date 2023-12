Afrique de l'Ouest: Lomé byCycle 2024 - Enfin le grand retour !

Après les éditions de 2008 à 2011, la grande randonnée à vélo et à roller refera surface en 2024. L'annonce a été faite ce 28 décembre au cours d'une conférence des partenaires.

L'événement aura lieu le 18 février 2024 à Lomé, capitale du Togo. Dénommée « Lomé byCyle 2024», la randonnée aura pour objectifs principaux de Créer et offrir aux populations de Lomé et de ses environs une activité essentiellement sportive à savoir : pédaler un vélo ou aller à roller ceci dans une ambiance festive assortie de pauses de détente, de rafraîchissement, de tourisme et d'échanges interpersonnel.

Ensuite mobiliser les participants dans la pratique d'un sport de masse qui assure une meilleure santé publique et le renforcement de la conscience et des bonnes pratiques écologiques. Amener les populations à avoir un autre regard sur leur ville par découverte et la redécouverte de celle-ci autant à travers les sites et curiosités qui y sont cachées que par la chaleur et la richesse des liens sociaux qu'elle génère.

Enfin offrir aux partenaires de cet évènement une opportunité inédite et multi-spots de renforcer leur visibilité et leurs actions de sensibilisation tout en confirmant leur positionnement citoyen et écologique.

Toute personne âgée de 12 ans au moins utilisant le vélo ou le roller comme moyen habituel de sport ou de mobilité est éligible à l'événement. Les frais d'inscription sont à définir ultérieurement.