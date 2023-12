Afrique: CAN 2023 - La liste de 27 marocains, adversaires des Léopards dévoilée

Le sélectionneur des Lions d'Atlas du Maroc, Walid Regragui, a publié, jeudi, la liste de 27 joueurs retenus, prochains adversaires des Léopards de la RDC à la CAN de football, dans une conférence de presse organisée au Complexe Mohammed VI, rapporte l'agence marocaine de presse.

Une liste dominée par la majorité de joueurs ayant disputé la Coupe du monde au Qatar en 2022. Il s'agit de Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Romain Saiss, Sofyan Amrabat, Hakim Ziyech, Nayef Aguerd ou encore Azzedine Ounahi et Youssef En-Nesyri. Absent du Mondial 2022 en raison d'une blessure des dernières minutes, le joueur de l'Olympique de Marseille, Amine Harit, fait partie de cette liste. De son côté, Noussair Mazraoui, qui s'était blessé et était annoncé forfait avec le Bayern Munich, est finalement présent dans la liste de Regragui. Amine Adli, qui a opté pour les Lions de l'Atlas, disputera aussi sa première CAN tout comme le Rémois Amir Richardson, qui vient de bénéficier de sa première convocation.

Hamd-Allah le grand absent de cette liste

Par ailleurs, l'on a noté l'absence d'une grosse figure dans cette liste de Walid Regragui. C'est celle de l'avant-centre d'Al Ittihad Club, Abderrazak Hamed-Allah, qui n'est pas été convoqué pourtant en forme. L'international marocain (26 capes, 06 buts) devra suivre la compétition sur les écrans de sa télévision. Le sélectionneur a fait également à des jeunes joueurs comme Chadi Riyad (Real Betis/Espagne), Amir Richardson (Stade de Reims/France) ou encore Oussama El Azzouzi (Bologne FC/Italie).

Le tournoi aura lieu dans les villes ivoiriennes d'Abidjan, Bouaké, Korhogo, San Pedro et Yamoussoukro. Les Lions de l'Atlas évolueront dans le groupe F lors de cette CAN, aux côtés de la Tanzanie, la RD Congo et la Zambie. Ils entameront la compétition le 17 janvier face à la Tanzanie, avant de croiser le fer avec la RD Congo (21 janvier), puis la Zambie (24 janvier).