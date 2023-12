Congo-Kinshasa: N'ayant pas accompli sa mission - SOCODA demande pardon aux artistes pour son incapacité dans la réparation depuis deux ans !

Incapable de faire la répartition des droits d'auteur depuis deux ans. Le Conseil d'administration la de la Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins (SOCODA) a failli dans politique stratégique de donner des orientations efficaces pour garantir le bon fonctionnement de la coopérative. Cette situation a démontré les limites de l'administration Nyoka Longo dans la gestion et surtout dans la mission ultime de cette société qui consiste à percevoir et répartir les dues des artistes dans le délai.

Face aux pressions des artistes, la Direction générale, tente de fixer l'opinion et veut faire la morale aux ayants-droits pour calmer la tension. Dans un communiqué de presse rendu public ce 26 décembre 2023, dont une copie est parvenue à votre journal, le Directeur général a.i Joe Mndonga appelle les créateurs des oeuvres de l'esprit à la patience, en attendant que les choses s'améliorent. Toutefois, il reconnaît l'amateurisme et dysfonctionnement de son administration, qui n'a été pas en mesure de mobiliser les recettes pendant deux années pour satisfaire les artistes congolais. Ci-dessous retrouvez in extenso le communiqué signé par le DG de la SOCODA

COMMUNIQUE DE PRESSE

La Société Congolaise de Droits d'Auteur et des Droits Voisins, (SOCODA COOP-CA), informe par la présente les ayants-droits qu'elle reconnaît le retard cumulé quant à la répartition de leurs droits. Ce retard est dû, essentiellement, aux difficultés qu'a connues son administration depuis bientôt deux ans.

%

Elle rassure les usagers d'oeuvres de l'esprit de la normalité de son fonctionnement avec l'existence de son Conseil d'Administration ainsi que tous les ses organes.

Quant aux ayants-droits, la Direction Générale met tout en oeuvre pour que dans les jours à venir elle puisse s'acquitter de cette obligation statutaire à leurs endroits.

Dans cette même optique et pour nous rapprocher de la réalité de la consommation des oeuvres de l'esprit par les usagers, une équipe d'agents de la SOCODA COOP-CA est sur le terrain, munie des ordres de mission pour sonder l'opinion auprès des usagers, par manque des programmes quant aux oeuvres qui ont été réellement diffusées, exécutées et représentées.

Par la même occasion, la SOCODA COOP- CA tient à informer les artistes qu'elle n'est pas concernée de prêt ou de loin au sujet des fonds qui ont été versés pour le compte de l'ex-SONECA liquidée.

De ce fait, elle vous prie de prendre patience car aucun effort n'est épargné pour remettre les artistes dans leurs droits les plus légitimes.

Bonne compréhension.

Fait à Kinshasa, le 26 décembre 2023

MONDONGA MOYAMA Joe