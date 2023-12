Congo-Kinshasa: Champion de l'Union africaine pour la masculinité positive - Le FOFECEGDD appelle Félix Tshisekedi à renforcer ses efforts pour protéger les femmes contre toutes formes des violences

Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo

Ramazani Mulelekela, Chargé des programmes du FOFECEGDD

"Le FOFECEGDD appelle, une nouvelle fois, le Chef de l'Etat, champion de l'Union africaine pour la masculinité positive, à renforcer ses efforts pour protéger les femmes contre toutes les formes des violences, quelle que soit leur forme, et d'où qu'elles viennent. Le FOFECEGDD s'engage à accompagner les victimes afin que justice soit faite. Le Forum des Femmes Citoyennes et Engagées pour la Gouvernance la Démocratie et le Développement (FOFECEGDD) est une organisation de la société civile de droit congolais, oeuvrant dans le domaine de la promotion des droits des femmes et des filles", lit-on, dans une declaration du FOFECEGDD dénonçant la montée en puissance des violences électorales contre les femmes en RDC.

Communiqué de presse n°005/fofecegdd/2023

Montée des violences électorales contre les femmes en RDC

Alors que la République Démocratique du Congo renouvelle ses animateurs, de la Présidence aux communes des chefs-lieux de provinces, on observe une outrageante banalisation - si pas une promotion - des actes de violence électorale à travers le territoire national. Des femmes qui participent au processus électoral, en tant qu'électrices, candidates, observatrices ou témoins, sont victimes d'intolérance politique ; de violences verbales, psychologiques, et physiques ; de cyberharcèlement ; de partage de vidéos ou de photos intimes sur les réseaux sociaux ; et de violence sexuelle, parfois filmée et propagée de façon numérique.

FOFECEGDD est indignée et révoltée par cette montée de la violence à l'égard des femmes en général, et en particulier celles impliquées en politique. Surtout dans un contexte électoral empreint de méfiance et de discours pétris d'invectives divisionnistes, n'offrant guère de perspectives concrètes pour sortir les Congolais de la pauvreté et rétablir une paix durable.

FOFECEGDD rappelle que la République Démocratique du Congo est un Etat de droit, et que la personne humaine est sacrée au regard des lois du pays et des engagements internationaux ratifiés sur les droits spécifiques des femmes. Il est temps de passer des paroles aux actes. La léthargie et l'impunité n'ont que trop duré.

De tout ce qui précède :

FOFECEGDD condamne avec force toutes les formes de violence, d'intolérance politique et de traitement inhumain et dégradant à l'égard des femmes, peu importe la gravité de la situation ; FOFECEGDD encourage les destinataires de vidéos et photos dégradants et déshumanisants à ne pas les transférer à leur tour pour ne pas participer à la violation de l'intimité de la victime ;

FOFECEGDD encourage les témoins de violences à s'interposer pour mettre fin à l'agression et/ou à signaler les faits aux autorités compétentes ;

FOFECEGDD exhorte les ministères de la Justice, de l'Intérieur et du Numérique à se saisir immédiatement et systématiquement des abus ; enquêter de façon impartiale ; assurer que justice soit faite ; et garantir que des réparations individuelles ou collectives, et financières ou en nature soient accordées diligemment aux victimes ;

FOFECEGDD exhorte les institutions d'appui à la démocratie, et en particulier la Commission nationale des droits de l'Homme (CNDH) et Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication (CSAC), à jouer pleinement leur rôle en documentant et en réprimant immédiatement et systématiquement les abus ;

FOFECEGDD exhorte les partis et regroupements politiques à renforcer leur commission de discipline et leur règlement intérieur pour sanctionner les abus; et à documenter, dénoncer et porter plainte immédiatement et systématiquement en cas de dérive ciblant une de leur membre ;

FOFECEGDD appelle, une nouvelle fois, le Chef de l'Etat, champion de l'Union africaine pour la masculinité positive, à renforcer ses efforts pour protéger les femmes contre toutes les formes des violences, quelle que soit leur forme, et d'où qu'elles viennent ;

FOFECEGDD s'engage à accompagner les victimes afin que justice soit faite. Le Forum des Femmes Citoyennes et Engagées pour la Gouvernance la Démocratie et le Développement (FOFECEGDD) est une organisation de la société civile de droit congolais, oeuvrant dans le domaine de la promotion des droits des femmes et des filles.

FOFECEGDD a pour objectif principal de contribuer au respect des droits des femmes et des filles en combattant les violences dont elles font l'objet et en promouvant les valeurs positives tout en appelant à leur inclusion croissante dans les instances et processus de prise de décision au niveau local et national.

Fait à Kinshasa, le 22 décembre 2023

Pour le FOFECEGDD,