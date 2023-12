Congo-Kinshasa: En attendant les conclusions provisoires de la CENI et définitives de la Cour Constitutionnelle , RDC - Tony Cassius Bolamba appelle les Congolais au calme et au sens élevé de responsabilité

*"Nous remercions les électeurs congolais de l'engouement manifesté pour aller voter, nonobstant la situation logistique difficile dans cette organisation avec une pensée particulière aux Congolais d'une partie de l'Est de notre pays qui n'ont pas pu voter suite au conflit armé dans les zones où ils se trouvent, et appelons nos électeurs et amis de la diaspora au calme, de cultiver le sens élevé de la citoyenneté et d'attendre les conclusions provisoires de la CENI et définitives de la Cour constitutionnelle", écrit notamment, Tony Cassius Bolamba, dans une déclaration publiée sous les couleurs du TCB, son propre parti politique.

Déclaration politique n°002/tcb/candpr07 sur la situation provisoire des scrutins du 20 decembre 2023

Nous, candidat indépendant à la présidentielle du 20 Décembre 2023, après la proclamation des résultats provisoires des votations de la diaspora, déclarons ce qui suit :

1. Dans certaines Provinces, les dépouillements continuent, et quelques centres n'ont pas ouvert ; prenant l'exemple de MAMPOKO à BOLOMBA et à INGENDE dans la Province de l'Equateur,

2. Nous rappelons que depuis Juillet 2023, nous avons suggéré à la classe politique que si la CENI n'était pas prête pour organiser les élections au 20 Décembre 2023 suite aux questions logistique, elle pouvait repousser la date afin de permettre une organisation des élections apaisées, certains avaient lancé un slogan : pas un seul jour de plus sans élections ! Aujourd'hui, constatons que ceux qui criaient sont les mêmes qui réclament des nouvelles élections. On ne peut vouloir une chose et son contraire,

3. Nous reconnaissons que dans certaines parties de la République, la CENI a rencontré quelques problèmes d'ordre logistique,

4. Nous remercions les électeurs congolais de l'engouement manifesté pour aller voter, nonobstant la situation logistique difficile dans cette organisation avec une pensée particulière aux Congolais d'une partie de l'Est de notre pays qui n'ont pas pu voter suite au conflit armé dans les zones où ils se trouvent, et appelons nos électeurs et amis de la diaspora au calme, de cultiver le sens élevé de la citoyenneté et d'attendre les conclusions provisoires de la CENI et définitives de la Cour constitutionnelle,

5. A ce stade, tenant compte des informations que notre central électoral détient, après avoir observé l'échantillonnage, vu que le processus du dépouillement n'est pas encore fini, de notre côté, nous nous abstenons de tirer des conclusions.

Fait à Kinshasa, le 23 Décembre 2023