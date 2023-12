Sénégal: L'apiculture à Matam, les ambitions de modernisation d'un acteur

Hamady Hounaré (Matam) — Laye Samba Kaba, un apiculteur de Hamady Hounaré, une commune du département de Kanel, dans la région de Matam (nord), ambitionne de contribuer à la modernisation du secteur, en misant sur une meilleure organisation et des équipements modernes et semi-modernes.

»Nous avons un important programme de modernisation du secteur apicole dans la région de Matam. Il passe d'abord par une bonne organisation, une formalisation du secteur avec la mise en place d'une association régionale membre de l'Association des apiculteurs du Sénégal créée en 2023 », a-t-il dit.

Dans un entretien accordé à l'APS, Laye Samba Kaba souligne que la modernisation passe également par le renouvellement des équipements, avec un appui en ruches modernes.

»Le programme concerne aussi le matériel de récolte, c'est-à-dire des extracteurs, des lève-cadres et des brosses à abeilles. Tout cela participe à la modernisation du secteur », a déclaré M. Kaba, par ailleurs chargé de la commercialisation au sein de Sankaran Agro Api Vision.

L'apiculteur et ses camarades de cette structure réunissant des professionnels du secteur apportent »un suivi et des conseils » aux acteurs qui s'approvisionnent auprès d'eux, par le biais d'un programme de suivi de six mois à un an.

Ces derniers, indique-t-il, bénéficient ainsi de conseils et d'un accompagnement des professionnels »jusqu'à ce qu'ils aient le minimum requis par le secteur ».

M. Kaba est revenu sur la récolte traditionnelle du miel dans la région de Matam, affirmant que les apiculteurs traditionnels, par leur méthode, »tuent le cheptel, avec un feu mal utilisé ».

»L'autre problème reste l'altération du miel. La fumée utilisée de manière non efficiente altère aussi l'odeur qui se dégage du miel », déplore cet apiculteur, dont les activités sont orientées vers la production et la commercialisation des produits de la ruche, dont le miel et le pollen, élément fécondant des étamines d'une fleur.