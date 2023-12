Congo-Kinshasa: Haut-Katanga - Des acteurs sociaux et politiques sensibilisés contre les violences post-électorales

Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kyabula a appelé, jeudi 28 décembre, la population de sa province à la paix et la cohabitation pacifique. Il a lancé cet appel lors d'une rencontre à Lubumbashi avec les responsables de plusieurs structures sociales et politiques, à l'approche de la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Il s'agit notamment des associations socio-culturelles et des partis politiques.

L'objectif était de sensibiliser les uns et les autres pour que la paix et la cohabitation règnent avant, pendant et après la publication de ces résultats.

Les parties concernées se sont engagées à répercuter le même message dans leurs communautés respectives pour qu'aucun acte de violence ne soit enregistré.

Le gouverneur du Haut-Katanga a rappelé que la paix et le vivre ensemble doivent être sauvegardés.

Il a par ailleurs souhaité que les élections ne divisent pas les communautés.

Les différents interlocuteurs ont, après la rencontre, lancé le message à leurs communautés respectives, les invitants à attendre dans la sérénité la publication des résultats de l'élection présidentielle.

Les membres des associations socio-culturelles, ont été conviées à sensibiliser les leur pour qu'ils affichent un comportement digne avant, pendant et après la publication des résultats.

La société civile et les membres des partis politiques ont appelé ceux qui voudront se réjouir pour la victoire de leur candidat à éviter tout triomphalisme et tout comportement qui serait de nature à mettre mal à l'aise les autres.

« Toutes les communautés doivent vivre en harmonie sans porter atteinte aux us et coutumes des uns et des autres », ont-ils dit.

Tout devrait se passer dans l'ordre et le respect des institutions ainsi que des autorités légalement établies, ont conclu ces leaders d'opinion du Haut-Katanga.