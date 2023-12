Maroc: Témara - Cérémonie de prestation de serment du 38è contingent des appelées au service militaire au terme de leur formation de base

Témara — La cérémonie de prestation de serment du 38è contingent des appelées au service militaire ayant achevé la phase de leur formation commune de base a été organisée, jeudi, au Centre d'instruction des services sociaux des Forces Armées Royales (FAR) de Témara.

Les 350 appelées au service militaire ont suivi une formation militaire de base au cours des quatre derniers mois, tandis que la deuxième phase de formation (8 mois) sera consacrée à la qualification professionnelle dans plusieurs spécialités, en tenant compte de leurs compétences et niveaux d'études.

Le programme de la formation de base a été axé sur le volet militaire, notamment les entrainements militaires et les arts martiaux, l'éducation à la citoyenneté et l'éducation physique, le but étant de renforcer les valeurs morales ainsi que la discipline auprès des appelées et de les initier au mode de vie militaire.

"Après l'achèvement de votre première phase de formation de base, considérée comme un jalon fondamental pour tout soldat, vous avez aujourd'hui l'honneur de prêter le serment qui constitue le pacte solide et l'engagement perpétuel qui vous unissent à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-major Général des Forces Armées Royales", a dit le président de la Direction générale des services sociaux (DGSS) des FAR, le Colonel-Major Ahmed Zejli, à cette occasion.

S'adressant aux appelées lors de cette cérémonie, à laquelle a pris part notamment le commandant du Centre d'instruction des services sociaux des FAR, Rachid Chathi, le Colonel-Major Ahmed Zejli a exhorté les appelées au service militaire à prendre conscience des significations profondes de cet engagement sacré et de ce lien solide, illustrés "par la fierté de votre appartenance à la famille des Forces Armées Royales".

Il a indiqué que la deuxième phase du service militaire sera entièrement consacrée à l'acquisition des aptitudes nécessaires dans certaines spécialisations militaires et techniques qui permettront aux appelées d'améliorer leurs capacités professionnelles et compétences pratiques.

Il a, à cet égard, invité les appelées du 38è contingent à poursuivre leurs efforts au cours de la prochaine phase avec davantage de travail sérieux et un engagement total, afin de tirer pleinement profit des programmes et des moyens mobilisés par les Forces Armées Royales pour la réussite de leur formation professionnelle, de sorte à leur permettre d'accéder au monde du travail en étant dotées de hautes compétences.

Le président de la DGSS des FAR a saisi cette occasion pour rendre hommage à tous les encadrants, dont les officiers, sous-officiers et miliaires de rang, qui se sont dévoués, en toute fierté, à cette formation et à cet encadrement, conformément aux Hautes Instructions Royales visant à assurer la réussite de cette noble mission.

De leur côté, plusieurs encadrantes et appelées ont fait part, dans des déclarations à la MAP, de leur satisfaction quant au bon déroulement de la formation militaire, exprimant leur ambition d'entamer la phase de spécialisation qui contribuera à consolider leurs compétences professionnelles et connaissances.

Lors de cette première étape du service militaire, les appelées ont fait preuve d'un sens élevé de discipline et d'une forte détermination pour suivre le rythme du programme de la formation militaire qui portait sur des cours théoriques et des entraînements sportifs, a souligné Wafae Baami, lieutenant et encadrante au Centre d'instruction des services sociaux des FAR de Témara, ajoutant que la phase de spécialisation professionnelle (8 mois) leur permettra d'obtenir des diplômes professionnels à même de leur faciliter l'accès au marché de l'emploi.

Pour sa part, le sergent Hajar Khamlichi, encadrante au même Centre d'instruction, a indiqué que la phase de formation de base commune englobait plusieurs activités théoriques et pratiques qui visent à inculquer aux appelées le sens de la responsabilité et de la discipline, soulignant que les encadrantes assurent un rôle d'accompagnement et de soutien à l'intégration au processus de formation.

L'appelée Samira Sebbar, élève-officier du 38ème contingent, a fait part de sa fierté d'appartenir à la famille des FAR, ajoutant que les compétences et les connaissances qu'elle va acquérir au cours des deux phases de formation lui ouvriront les perspectives d'intégrer le marché du travail et lui permettront de relever les défis futurs.

L'élève-officier du 38ème contingent, Kawtar Bellaaman a relevé, pour sa part, que le service militaire contribue au renforcement de ses connaissances et de ses capacités physiques, grâce aux efforts inlassables déployés par ses encadrants, se disant impatiente et enthousiaste d'entamer la deuxième phase.

Cette cérémonie a été agrémentée par diverses activités artistiques et culturelles, notamment de chant, de poésie et de théâtre, reflétant la richesse et la diversité du patrimoine marocain.

Fortes des valeurs de confiance, d'engagement et de dévouement acquises au cours de cette étape de formation, les appelées ayant animé ces activités ont étalé, à cette occasion, leurs talents artistiques.

A l'issue de cette cérémonie, les appelées ont pris part à un défilé militaire au Centre d'instruction des services sociaux des FAR de Témara.