Ile Maurice: Des options d'investissement pour des lendemains qui ne chanteront pas

Entre ceux qui se livrent déjà à une consommation effrénée dans les grandes surfaces, se permettant des largesses avec leur boni de fin d'année, et les perspectives d'un salaire minimum en hausse et d'une compensation salariale allant de Rs 1 500 à Rs 2 000 le mois prochain, ou encore d'autres qui y consacreront une bonne partie à la rénovation de leur maison ou à l'achat de matériel scolaire, il y a certains, probablement une minorité, qui comme la fourmi des fameuses Fables de la Fontaine veulent épargner pour des lendemains difficiles.

D'une année à l'autre, qu'ils soient employés de bureaux, fonctionnaires, autres salariés ou retraités fortunés, ils cherchent les meilleures options d'investissement pour faire fructifier leur argent. Encore que les offres sont aujourd'hui multiples, assorties d'incitations les unes plus alléchantes que les autres, qui ne laissent pas insensibles les potentiels clients. En effet, banques, compagnies d'assurances et agences de placement proposent une large palette de produits et de services tant aux investisseurs avisés qu'à ceux qui n'en ont aucune notion dans le domaine. Cela, en capitalisant sur une masse d'argent qui inonde le mois de décembre : près de Rs 58 milliards, selon les projections des spécialistes.

Grosso modo, il existe deux approches : l'épargne et l'investissement. Face au choix entre ces options, Yourven Ramsamy, Manager du Mutual Fund & Investment Administration chez MUA, explique qu'il est crucial de peser les avantages et les inconvénients de chacune. «Une stratégie bien réfléchie et équilibrée adaptée aux objectifs financiers et personnels est la clé», dit-il, pour naviguer efficacement entre ces deux alternatives.

«Il est important de reconnaître que l'épargne est une démarche à long terme. Il faut donner du temps au temps et ne pas être pressé. À l'instar d'un bon vin, l'épargne se bonifie avec les années. Cela signifie que la patience peut se révéler payante. Il faut rester concentré sur les objectifs à long terme et ne pas se laisser décourager par les fluctuations à court terme.»

À ceux qui cherchent à dynamiser leur épargne, MUA, souligne le Manager, propose ainsi des options d'investissement à moyen et long termes, avec des rendements attractifs. La gamme proposée inclut des fonds diversifiés combinant différents types d'actifs, permettant de répartir le risque tout en offrant un potentiel de croissance aux épargnants. Il cite par exemple le Mutual Fund comme une option pour ceux cherchant à investir dans un portefeuille équilibré.

Ce fonds investit, dit-il, dans une variété d'actifs, dont des actions et des obligations, offrant une opportunité d'obtenir des rendements supérieurs à ceux de l'épargne traditionnelle, tout en maintenant un niveau de risque contrôlé. «Vous avez une emprise totale sur vos finances. Avec des contributions mensuelles, vous avez le pouvoir d'ajuster vos investissements selon vos besoins et projets de vie, qu'il s'agisse de soins de santé, de l'éducation de vos enfants et de la planification de votre retraite», fait ressortir Yourven Ramsamy.

Certes, si durant des années, l'épargne bancaire traditionnelle s'était imposée comme le principal moyen pour une grande majorité des Mauriciens de faire fructifier leurs économies - grâce aux intérêts perçus sur l'argent placé sur un compte en banque - aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux à opter pour d'autres solutions, vu le faible taux de rémunération. Imrith Ramtohul, conseiller en investissements, constate qu'au fil des années, les investisseurs mauriciens ont traditionnellement privilégié les dépôts à terme, les obligations et l'immobilier.

«Les taux d'intérêt étant légèrement plus élevés, tant au niveau national qu'à l'étranger, par rapport aux années précédentes, plusieurs investisseurs pourraient manifester davantage d'intérêt pour les obligations et les dépôts à terme compte tenu de l'amélioration des rendements. Par exemple, un bon du Trésor mauricien à un an, considéré comme présentant un faible risque, a un rendement proche de 4 %. Le rendement annuel d'une obligation d'État à dix ans est d'environ 4,75 %.»

Il précise que pour des dépôts à terme, il est possible d'obtenir un taux d'intérêt de 3,30 % à 4 % sur les dépôts en roupies, selon la durée de l'investissement. Autre possibilité d'investissement: le détenteur d'un compte en USD peut bénéficier d'un taux d'intérêt d'environ 5 % sur les dépôts à terme pour une période inférieure à un an.

De plus, Imrith Ramtohul estime que d'autres qui s'y connaissent pourraient explorer les cryptoactifs tels que le bitcoin comme une opportunité d'investissement. Une certaine prudence s'impose toutefois vu que le prix du bitcoin est très volatil et que les cryptoactifs ne sont pas réglementés. Contrairement aux actifs traditionnels tels que les actions et les obligations, le bitcoin ne peut pas être facilement valorisé. Bitcoin ne verse, par ailleurs, ni dividendes, ni intérêts. Des facteurs dont les investisseurs potentiels doivent tenir compte.

Définir les objectifs financiers

Il va de soi que pour un salarié qui n'a aucune connaissance technique, il y a nécessairement des critères à considérer avant de se lancer dans un projet d'investissement. Ainsi, selon Yourven Ramsamy, il est crucial de commencer par définir clairement les objectifs financiers. Soit: que recherchez-vous ? Une croissance à long terme, des revenus réguliers, ou simplement la préservation de votre capital ?

Cette réflexion initiale est fondamentale pour orienter les choix d'investissement de manière adéquate. Mais il y a aussi l'horizon d'investissement, à savoir, si on peut placer son argent sur une longue période sans en avoir besoin immédiatement. Le Manager de la MUA souligne que les investissements à long terme ont l'avantage de mieux résister aux fluctuations du marché, offrant ainsi une plus grande sécurité pour le capital sur le long terme.

Quid de la tolérance au risque ? À cet effet, le Manager du Mutual Fund de la MUA insiste que c'est un élément clé à prendre en compte. «Les investissements à haut risque, tels que les actions, peuvent offrir des rendements élevés mais impliquent aussi un risque plus important. En revanche, des options plus sûres comme les obligations ou les dépôts à terme peuvent offrir une meilleure sécurité, bien que leurs rendements soient généralement plus faibles.» Il insiste dans la foulée sur le besoin de diversifier les fonds d'investissement car en les répartissant entre différents types d'actifs, comme les actions, les obligations et l'immobilier, les risques associés sont minimisés, les pertes occasionnées dans une classe d'actifs pouvant être compensées par des gains dans une autre.

Investir dans l'or et l'immobilier

Sans doute, investir dans l'or, comme une valeur refuge, est généralement populaire en période d'incertitude économique. Il est souvent considéré comme une protection contre l'inflation et la dévaluation de la roupie. Toutefois, explique Yourven Ramsamy, l'or ne génère pas de revenu passif comme des dividendes et sa valeur peut être volatile. Imrith Ramtohul relève néanmoins que le métal jaune s'est très bien comporté cette année. Au cours des 11 premiers mois de 2023, son cours a bondi d'environ 12 % (en dollars américains).

Le prix de l'or a bénéficié des attentes d'une baisse des taux d'intérêt en 2024 ainsi que des troubles provoqués par les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, analyse-t-il. Il devient ainsi moins attractif lorsque les taux d'intérêt augmentent car les investisseurs ne perçoivent aucun revenu pour le détenir. Ceux qui souhaitent investir dans l'or peuvent envisager les fonds négociés en bourse (ETF) sur l'or, qui sont cotés, suivent le prix de l'or, facturent des frais peu élevés, et peuvent être facilement vendus si nécessaire.

Est-ce que l'investissement dans l'immobilier peut paraître une bonne option en cette fin d'année? Oui, répond le Manager de la MUA, car il peut générer un revenu régulier sous forme de loyers, en plus d'offrir un potentiel d'appréciation à long terme. Aussi, les biens immobiliers peuvent servir de levier pour d'autres investissements grâce à la possibilité de refinancement. Il cite le MUA Property Trust qui se présente comme une option attrayante avec un double objectif: réaliser une croissance du capital à long terme et générer des revenus réguliers, tout en maintenant une volatilité raisonnable.

Imrith Ramtohul estime, de son côté, qu'investir dans l'immobilier implique des sommes d'argent élevées. En outre, il est peu liquide et ne peut pas toujours être vendu facilement. «Les personnes souhaitant s'exposer à l'immobilier et qui n'ont pas beaucoup de capital à investir peuvent se tourner vers les fonds immobiliers cotés ou les sociétés immobilières. Il existe de telles entreprises tant au niveau local qu'à l'étranger.»

Achat d'actions

Évidemment, une personne peut envisager d'investir dans des actions susceptibles de générer des rendements plus élevés à moyen et long termes. Il doit d'abord prendre note des avantages et des risques possibles liés à l'investissement en actions. Cela, en prenant conseil d'un professionnel avant d'envisager d'investir tout en étant conscient de l'horizon, s'il est à moyen terme ou long terme, rappelle Imrith Ramtohul.

Les principaux avantages d'investir dans des actions sont la possibilité d'une appréciation du capital, avec la hausse du cours, ainsi que la possibilité de percevoir des dividendes réguliers au fil du temps. Il convient également de noter que les plus-values et dividendes ne sont pas imposables à Maurice.

Il note qu'à l'international, l'essor de l'intelligence artificielle a fait grimper le cours des actions de Nvidia et d'autres sociétés technologiques bien connues, comme Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla et Meta Platforms (connues sous le nom de Magnificent 7) en 2023. Sur les 11 premiers mois de 2023, les valeurs du Magnificent 7 ont très bien performé. Nvidia et Meta, par exemple, ont enregistré des gains de 220 % et 172 % !

Quoi qu'il en soit, on l'aura compris : il existe plusieurs options d'investissements, visiblement attrayantes, qui répondent à différents profils d'investisseurs et qui peuvent susciter, auprès des Mauriciens, un intérêt croissant au moment où ils empochent leur boni de fin d'année. Il s'agit de faire le bon choix en se basant sur une stratégie visant à maximiser le retour sur les investissements et autres placements...