Cote d'Ivoire: Armées - Les épouses de militaires ont leur siège social

Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara a procédé, le mercredi 27 décembre 2023, à l'inauguration du siège social du bureau de l'Association des épouses de militaires de Côte d'Ivoire (Aemci) à l'état-major des Armées à Abidjan-Plateau.

L'infrastructure logée au sein du camp Galliéni comporte, outre des bureaux administratifs, un centre d'écoute et de réarmement moral, une véritable innovation qui vise au soutien psychologique des membres. C'est d'ailleurs cet aspect qu'a relevé le Chef d'état-major Général des Armées qui a voulu mettre à la disposition des femmes, un instrument de cohésion, elles qui sont souvent confrontées aux absences régulières de leurs époux en raison de leurs missions. Le siège de l'Aemci qui sort de terre après six mois de travaux, concrétise une promesse faite par le général de Corps d'Armée, Lassina Doumbia, à l'occasion de la célébration de la fête des mères le 24 juin dernier.

« Je me réjouis de la tenue de cette cérémonie qui consiste à offrir à l'Association des épouses de militaires de Côte d'Ivoire, un lieu où elles pourront se retrouver pour échanger, pour renforcer leur solidarité. Je voudrais féliciter le Chef d'état-major d'avoir eu cette initiative de faire en sorte que nos soeurs, nos épouses puissent essayer d'amplifier les relations qui ont toujours existé entre elles. Je voudrais, au nom du Président de la République, annoncer un don d'une valeur de 60 millions de francs Cfa dont 30 millions en nature et 30 millions en espèces. Ces dons permettront aux soeurs en deuil d'avoir un sourire en cette fin d'année », a-t-il noté.

|Une surface terrain de 1500 m2|

À l'occasion de cette cérémonie d'inauguration, Lassina Doumbia, chef d'état-major, a exprimé sa gratitude au ministre d'État, ministre de la Défense pour son appui soutenu et son implication personnelle dans la concrétisation de ce projet de haute portée sociale. « Ce siège se veut être un centre de rassemblement, de cohésion, d'écoute, d'orientation de la femme de militaires. Chères épouses de militaires, c'est avec une immense fierté et un grand soulagement que je vous présente ce joyau. Il est bâti sur une surface terrain de 1500 m2 et conçu spécialement pour vous.

En franchissant la porte de ce nouveau site, vous y découvrirez des bureaux chaleureux, un secrétariat accueillant, des salles d'hébergement, une salle d'écoute et de réarmement moral, ainsi qu'un espace de réunion de détente et de loisirs. Chaque détail a été pensé avec vous pour vous offrir un environnement à la fois inspirant et réconfortant. Considérez ce lieu comme le symbole fort du soutien de vos époux, de leur engagement à faciliter la conduite de vos activités. Il est la matérialisation de notre reconnaissance pour vos dévouement, votre courage et vos forces. Vous êtes nos héroïnes, piliers de notre famille, actrices majeures de nos succès, compagnes de nos moments difficiles. Ce lieu est un hommage à la grandeur de vos dévouements à nos côtés », a -t-il fait savoir.

Pour sa part, la présidente d'honneur de l'Aemci, Fatimata Sy Dominique a mentionné que cette étape franchie est capitale dans l'accomplissement de leur mission. Ce siège flambant neuf, symbolise leur engagement à agir pour l'épanouissement des familles de militaires de Côte d'Ivoire et témoigne de leur volonté de leur fournir un soutien continu et approprié. La présidente a exprimé un vibrant hommage et une infinie reconnaissance au général de corps d'armée Lassina Doumbia. Elle a, par ailleurs, exprimé sa gratitude au président de la République, chef suprême des armées, à son épouse Dominique Ouattara. Elle a également remercié le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara qui, depuis son accession à la tête de ce ministère, n'a cessé de faire des épouses de militaires une de ses priorités.

Pour rappel, l'Aemci a été créée en 2002 autour d'un idéal de solidarité entre les compagnes de soldats dans le but de soutenir, d'accompagner et de renforcer leurs liens .