Sénégal: Kédougou - Des élus territoriaux sensibilisés sur la justice climatique

Kédougou 29 déc (APS) - L'ONG Action Aid et l'Association Kédougou encadrement orientation et développement humain (KEOH) ont organisé, vendredi, un panel de sensibilisation et de plaidoyer pour une justice climatique et de promotion de l'agroécologie, à l'intention des acteurs territoriaux de la région.

»Nous avons constaté que l'un des défis majeurs auxquels les communautés du Sénégal sont confrontés restent le changement climatique dont les impacts continuent d'affecter les différents secteurs de l'économie notamment l'agriculture l'élevage, la pêche et les produits forestiers », a dit Fatoumata Diallo, membre de la cellule régionale des activistes de Kédougou, à l'ouverture de cette rencontre.

Chargée de lire un mémorandum préparé dans le cadre de ce panel de plaidoyer, elle a appelé l'Etat du Sénégal à orienter une grande partie du budget octroyé au ministère de l'Agriculture, de l'Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire à »la production d'une agriculture saine et durable et à l'agroécologie ».

»Nous appelons le gouvernement à rediriger les fonds publics destinés à l'agriculture industrielle et les combustibles fossiles vers l'agroécologie et les énergies renouvelables », a dit Fatoumata Diallo, avant de remettre ce mémorandum à la quatrième adjointe au maire de la commune de Kédougou, Bintou Diawara, en présence du représentant du conseil départemental de Kédougou, Souleymane Dansokho.

%

Prenant la parole, M. Dansokho, a salué cette initiative destinée à mettre, au centre des préoccupations, l'environnement et l'agriculture écologique, dans la région de Kédougou.

»Ceci nous appelle à encore beaucoup plus d'engagement et de responsabilité face aux défis climatiques qui menacent tous les pays du monde, en particulier le Sénégal », a ajouté le représentant du conseil départemental de Kédougou.

Organisé au centre culturel régional de Kédougou, ce panel a été suivi d'une caravane de sensibilisation sur la justice et la promotion de l'agroécologie qui a sillonné les rues des communes de Kédougou, Bandafassi, Fongolimbi, Tomboronkoto et Dimboli.