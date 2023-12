Maroc: Repli des levées brutes du Trésor à fin novembre 2023

Marché des adjudications

La Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l'Economie et des Finances, a rendu récemment sa note de conjoncture de décembre 2023 faisant état de la baisse du recours du Trésor au marché des adjudications au cours du mois de novembre 2023.

Selon la DEPF, les levées brutes du Trésor au niveau du marché des adjudications se sont repliées de 78% en glissement mensuel, pour se situer à 4,3 milliards de dirhams.

« Ces levées ont été prédominées par les maturités moyennes dont la part s'est élevée à 55% après 29,3% le mois dernier », a précisé la DEPF dans sa récente note de conjoncture-Décembre 2023 (N° 322) ajoutant que les maturités longues et courtes ont représenté respectivement 25,5% et 19,6% des levées du mois contre 48% et 22,7% le mois antérieur.

Comparé au mois précédent, les remboursements du Trésor au titre du mois de novembre 2023 sont ressortis en baisse de 44,9% pour s'établir à 9,3 milliards de dirhams, a-t-elle également relevé dans sa note.

« En conséquence, les levées nettes du Trésor ont été négatives de 4,9 milliards de dirhams après qu'elles ont été positives de 2,9 milliards de dirhams le mois dernier », a conclu la DEPF.

Dans sa note de conjoncture, il est aussi indiqué qu'au terme des onze premiers mois de 2023, les levées brutes du Trésor ont plus que doublé en glissement annuel, passant de 105,3 milliards de dirhams à fin novembre 2022 à 239,8 milliards à fin novembre 2023.

Il est à préciser que « ce raffermissement a été plus marqué pour le volume levé en maturités longues qui est passé de 12,3 milliards de dirhams à fin novembre 2022 à 73,5 milliards à fin novembre 2023, soit 30,6% des levées après 11,7% l'année précédente », comme l'a expliqué la DEPF.

La note fait en outre état de l'accroissement des volumes souscrits des maturités moyennes et courtes qui ont progressé respectivement de 78,9% et 78,6% pour atteindre 83,3 et 83 milliards de dirhams, représentant ainsi 34,7% et 34,6% des levées (après 44,2% et 44,1% un an auparavant).

Comparativement à l'année précédente, les remboursements du Trésor ont aussi plus que doublé, passant de 97,5 milliards de dirhams à fin novembre 2022 à 204,1 milliards de dirhams à fin novembre 2023.

En conséquence, a également constaté la DEPF, « les levées nettes du Trésor ont quasiment quintuplé, s'établissant à 35,6 milliards de dirhams à fin novembre 2023 contre 7,8 milliards à fin novembre 2022 ».

D'après la note, ces évolutions laissent apparaître que l'encours des bons du Trésor émis par adjudication s'est établi à 701,4 milliards de dirhams à fin novembre 2023, enregistrant un recul de 0,7% par rapport à fin octobre 2023, demeurant toutefois en hausse de 5,4% par rapport à fin décembre 2022.

La même source souligne que « la structure de cet encours reste prédominée par les maturités longues dont la part s'est accrue de 5,4 points pour se situer à 61,3% après 55,9% à fin décembre 2022 ».

Les maturités moyennes dont la part a reculé de 3,6 points à 33,3% viennent juste après, a-t-elle fait également remarquer notant que la part des maturités courtes, qui demeure faible, s'est quant à elle repliée de 1,6 point à 5,5%.

Il est à important de noter par ailleurs que le volume des soumissions sur le marché des adjudications a reculé, en glissement mensuel, de 41,4% pour se situer à 20 milliards de dirhams. Et qu'au terme des onze premiers mois de l'année en cours, il a plus que doublé, s'établissant à 478,3 milliards de dirhams contre 224,5 milliards à fin novembre 2022.

En particulier le volume soumissionné des maturités courtes qui a quasiment triplé, passant de 104,5 milliards de dirhams à fin novembre 2022 à 282,2 milliards à fin novembre 2023. Ce qui représente 59% du volume des soumissions contre 46,5% un an auparavant.

Représentant 27,1% du volume des soumissions, après 39,6% l'année précédente, le volume soumissionné des maturités moyennes s'est pour sa part accru de 45,7% à 129,6 milliards de dirhams.

Au même moment, « le volume soumissionné des maturités longues a plus que doublé, passant de 31,1 milliards de dirhams à 66,6 milliards, soit 13,9% du volume des soumissions après 13,8% l'année dernière », a relevé la DEPF.