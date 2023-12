Afrique: CAN 2023 - Hamed Traorè écarté à cause du paludisme ?

Hamed Traorè n'est pas sélectionné dans l'équipe de la Côte d'Ivoire pour la CAN 2023. Serait-il écarté à cause du paludisme ?

Andoni Iraola révèle que Hamed Traorè a contracté le paludisme lors de la dernière trêve internationale de novembre dans son pays natal en Afrique, avant de développer les symptômes plus tard en Angleterre. Le milieu de terrain de Bournemouth en Premier League est hospitalisé et out « pour un certain temps » selon les informations de son entraîneur.

Absent de l'équipe de la Côte d'Ivoire, dévoilée par Jean-Louis Gasset pour la CAN 2023, on pourrait s'interroger sur l'influence de cette maladie sur le choix de l'entraîneur français. Toutefois, il faut reconnaître qu'Hamed Traorè a du mal à s'imposer chez les Cherries.

Avec six apparitions cette saison entre la Premier League et la Coupe de la Ligue, l'hypothèse d'un choix en raison de ses récentes performances est plus plausible. International ivoirien de 23 ans, Hamed Traorè est en prêt de Bournemouth en provenance de Sassuolo.