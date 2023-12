Afrique de l'Ouest: Angleterre - Un international ivoirien hospitalisé !

A quelques jours de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2024, un international ivoirien inquiète. Hamed Traorè est atteint de paludisme et a été hospitalisé. Absent de la liste de Jean-Louis Gasset pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire, l'ancien joueur de Sassuolo souffrirait du paludisme et est actuellement hospitalisé, a fait savoir son entraîneur à Bournemouth, Andoni Iraola, ce vendredi.

Alors qu'il aurait pu jouer avec l'équipe ivoirienne lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2024, Hamed Junior Traorè devra céder sa place. Ce vendredi, Andoni Iraola, entraîneur de Bournemouth a annoncé que le jeune milieu offensif souffrait de paludisme, une maladie potentiellement mortelle qui est transmise à l'être humain par les piqûres de moustiques. « En ce moment, il récupère beaucoup mieux. Les dernières semaines ont été une situation difficile pour lui personnellement et d'un point de vue sportif, il sera absent pendant un certain temps », a déclaré l'entraîneur espagnol.

Appelé par Jean-Louis Gasset, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, en novembre dernier, il a pris part à 5 rencontres avec les Elephants. Il n'avait pas été inclus dans la liste pour disputer la prochaine CAN, en raison de son état de santé. Lors de la publication de sa liste pour la CAN, le sélectionneur Jean-Louis Gasset a précisé que le joueur était « très faible ». « On a un membre du staff, en l'occurrence Émerse Faé, qui a eu ce genre de virus et a expliqué que dans cette période, vous n'avez plus de force et aujourd'hui, c'est le cas de Junior », a indiqué le technicien septuagénaire