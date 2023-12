Congo-Kinshasa: Beni - L'ONG « Tendo la Roho » s'engage à former les personnes vulnérables en divers métiers

L'ONG « Tendo la Roho » (traduisez en français : Action caritative du coeur), s'est engagée, vendredi 29 décembre, à former les personnes vulnérables de Beni (Nord-Kivu) en divers métiers.

Son initiateur, Noëlla Nzalamahundu a livré cette information dans un entretien accordé à Radio Okapi.

A travers ce projet, il entend aider ces sans sou à s'autonomiser dans la société :

« En plus de l'assistance et des plaidoyers, nous allons avec l'effort des personnes de bonne volonté, organiser des séances de formations et l'apprentissage des différents métiers afin que les victimes ou les vulnérables se prennent eux-mêmes en charge, une sorte d'autonomisation car comme dit la Bible : il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ».

L'ONG « Tendo la Roho » se propose également de focaliser ses actions sur l'entreprenariat des jeunes particulièrement des victimes des violences sexuelles et des atrocités dans ce coin du pays.

Noëlla Nzalamahundu pense en outre être actif sur les questions liées à l'environnement et les plaidoyers pour la sécurité des personnes et de leurs biens, à Beni et ses environs.

Cette organisation veut par ailleurs s'employer à vulgariser les textes de la Résolution 1325 des Nations Unies relatifs à la représentation et la participation de la femme dans la prévention, gestion et résolution des conflits dont elle est la première victime.