Ile Maurice: Lumière de Noël... Dans les îles

Bethléem aura eu une résonance spéciale pour nous Mauriciens, après nos pèlerins bloqués plusieurs jours, au début du conflit Hamas-Israël. Tout comme il y a plus de deux siècles, ce petit village, qui vit naître le Sauveur des chrétiens sous occupation romaine, célèbre malgré les bombes et la violence des combats à ses portes... et les milliers d'enfants sacrifiés par l'insanité des hommes. Après trois ans de pandémie, on aura vu une frénésie d'achats de cadeaux et de consommation débridée comme pour faire un pied de nez à l'inflation galopante et à l'avenir qui s'annonce sombre. Mais aussi des messages de «paix, lumière et présence», malgré la pauvreté, la violence, les catastrophes et le deuil... Dans un petit tour d'océan, nous avons grappillé quelques instantanés de peines et de joies vécues... dans l'espérance qu'apporte Noël.

Agaléga : convivialité autour de la crèche

Depuis 2016, le père Jacques Henri David, curé de Grand-Gaube, se rend disponible pour passer le mois de décembre avec les Agaléens et célébrer avec eux les sacrements. Le point d'orgue de sa visite cette année est la veillée de Noël, dont il nous raconte la préparation et la célébration - un peu spéciale.

«Noël est le reflet d'une rencontre entre l'humanité et la divinité. La construction de la crèche dans le village 25 à Agaléga sera une expression de cette foi. On ne peut pas être indifférent face à l'élan de générosité qui se dégage pour son montage. Il faut des artistes pour produire les personnages. Des techniciens indiens se proposent comme volontaires pour les sculpter ; des enfants encadrés par une institutrice vont les peindre ; des hommes construisent la structure. La crèche prend naissance comme l'enfant de toute la communauté. Témoin de cet effort collectif, je peux affirmer qu'il exprime la présence de Jésus en chacun d'eux.

La célébration de la messe devant la crèche symbolise bien l'accueil de Dieu dans notre humanité, exprimé avec l'originalité de l'île. Les fonctionnaires mauriciens de service se font un devoir d'être présents. Un mot d'accueil en hindi est adressé aux travailleurs de la compagnie Afcons et mon homélie a été traduite simultanément en anglais pour les techniciens indiens. Après la messe, les travailleurs nous serviront un délicieux briyani. Ce soir-là, pas d'isolement, pas de cloisonnement. Dans ce carrefour de cultures, nous célébrons un Noël convivial comme la naissance d'une humanité nouvelle.

Dans le silence de cette rencontre entre l'humanité et la divinité, les anges dans le ciel chantent la gloire de Dieu pendant que les bergers convergent vers la crèche pour vénérer Jésus, vrai homme né de la Vierge Marie ; et Jésus, vrai dieu engendré par le Père pour prendre chair en Marie. Cette double naissance mène à une troisième, celle d'une humanité nouvelle. Car en accueillant Dieu qui se fait homme, nous accueillons sa présence dans notre humanité. En somme, la crèche de Noël représente le foyer d'une triple naissance car Jésus est présent en chacun de nous.»

La crèche fête ses 800 ans

L'histoire remonte à 1223 : François d'Assise, revenu d'un voyage en Terre Sainte, crée une crèche vivante dans une grotte du village de Greccio (Italie). «Je veux faire mémoire de cet enfant né à Bethléem et observer en détail comment il était couché dans une crèche et comment, à côté d'un boeuf et d'un âne, il a été posé sur le foin (...) Là est honorée la simplicité, exaltée la pauvreté, louée l'humilité et l'on fait de Greccio comme une nouvelle Bethléem. [...]

Seychelles

Mgr Alain Harel, évêque de Port-Victoria «Pourrons-nous être des 'gardiens de la lumière'?»

Après les deux catastrophes qui ont frappé le pays le 7 décembre, Mgr Alain Harel a voulu transmettre le message de lumière qu'apporte la naissance de Jésus-Christ. «À l'invitation des anges, les bergers se sont dirigés vers une source de lumière et leur voyage est devenu partie intégrante du voyage du Seigneur, qui rencontre l'humanité depuis la fondation du monde. Les bergers, considérés comme des marginaux de la société, sont retournés à leur vie quotidienne, les yeux brillants de gratitude parce qu'ils avaient découvert qu'ils avaient de la valeur aux yeux de Dieu.» L'évêque a salué la solidarité envers les familles dont les foyers ont été détruits ou endommagés. «Seronsnous, comme les bergers, capables d'être des 'gardiens de la lumière'? Serons-nous capables de surmonter nos peurs et nos zones de confort pour répondre à cet appel (...) jusqu'au bout ?»

Nominations du Pape François

Trois présents en six mois aux îles soeurs

Le diocèse de Port-Louis et celui de St-Denis de La Réunion auront dû patienter presque sept ans pour avoir un nouvel évêque, après que le cardinal Maurice Piat et Mgr Gilbert Aubry ont atteint 75 ans, l'âge de la retraite. Un vicaire apostolique était aussi attendu à Rodrigues depuis la nomination de Mgr Alain Harel en novembre 2020 comme évêque aux Seychelles. Avec l'arrivée du nouveau nonce apostolique, Mgr Tomasz Grysa, fin avril 2023, les choses semblent avoir pris un coup d'accélérateur. Le pape Francois a ainsi nommé Mgr Jean-Michaël Durhône évêque de PortLouis le 19 mai et ordonné le 19 août ; Mgr Pascal ChaneTeng, évêque de Saint-Denis de La Réunion, nommé le 19 juillet et ordonné le 15 octobre. Finalement, le 20 décembre, le pape a nommé nouveau vicaire apostolique de Rodrigues Mgr Michel Moura, qui sera ordonné le 19 mars 2024.