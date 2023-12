Ile Maurice: Les souhaits de nos jeunes pour 2024

Nous sommes à quelques jours de la nouvelle année. Et tradition oblige, il est temps de partager nos souhaits pour 2024. Pour ce faire, nous cédons la parole aux jeunes.

Imaan Denmamode, huit ans, Dukesbridge School : «Je souhaite que nous commencions à faire attention aux animaux et tout ce qui nous entoure. J'ai lu que, bientôt, il n'y aura plus de pandas si la pollution continue et si on n'arrête pas de détruire les forêts. Le monde ne peut pas être sans panda. Ni les autres animaux. Déjà que nous en avons perdu beaucoup, comme le dodo.»

Krishav Swarit Sanayasi, dix ans, sir Veerasamy Ringadoo Government School : «J'ai toute une liste de souhaits pour 2024. Je souhaite qu'il y ait plus de gadgets pour faire évoluer le monde de demain. Que tout le monde vive en harmonie et dans la spiritualité dans toutes les communautés. Je souhaite également qu'il y ait une réduction, voire une disparition totale, des fléaux, tels que la drogue qui est en train de détruire l'environnement ainsi que l'avenir des enfants et des familles. Qu'il y ait aussi moins d'inondations, d'accidents de la route et de pollution. Je souhaite aussi qu'il y ait moins de violence, et plus de gentillesse et de générosité. Il serait aussi bon d'avoir plus d'activités sportives. Je souhaite aussi que le prix des produits cesse d'augmenter. Avec ma maman, je souhaite encore plus de câlins et de bisous. Bonne année 2024 à tous.»

Zayn Denmamode, quatre ans, Dukesbridge School : «Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir moins de devoirs, regarder plus de films, qu'il fasse moins chaud, qu'il ait plus de pluie... Car j'aime bien l'eau. Et je veux aussi plus de girafes à Casela.»

Anna Sookahet, 12 ans, St-Andrew's School : «Je souhaite qu'en 2024, le gouvernement prenne de meilleures décisions pour la population. Je voudrais aussi que les gens se comportent mieux. Surtout les plus grands envers les plus petits. Et puis, les citoyens devraient être plus écoresponsables. Il y a beaucoup trop de pollution à Maurice.»

Thaayna Nursingen, six ans, Arden JuniorSchool: «Ce que je souhaite pour l'année 2024, c'est qu'il n'y ait plus de guerre, de misère et d'enfants tués, et qu'il y ait davantage de paix. Je souhaiterais que les enfants puissent avoir une enfance remplie d'amour. Que les gens redeviennent gentils. Je souhaite aussi travailler dur à l'école pour faire la fierté de ma famille et je souhaiterais aussi voyager avec mes deux petites-soeurs.»

Alyzée Sookahet, 16 ans, St-Andrew's School : «J'espère que le gouvernement aidera davantage la population à se sentir patriote. Je voudrais également pouvoir aller jusqu'au bout de tous les objectifs que je me suis fixés pour la nouvelle année. J'aimerais finalement arriver à me distinguer dans mes études, particulièrement en anglais.»