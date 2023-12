Maroc: Commémoration à Rabat du 40ème jour du décès de feu Ahmed Herzenni

Rabat — Une cérémonie en commémoration du quarantième jour de la disparition de l'ancien président du Conseil consultatif des droits de l'Homme (CCDH), feu Ahmed Herzenni, a été organisée, vendredi à la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc (BNRM), en présence de personnalités issues de divers horizons ainsi que des amis et membres de la famille du défunt.

Lors de cette cérémonie organisée à l'initiative de la famille du défunt et du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), la veuve du défunt, Karima El Zouhri, a exprimé sa sincère gratitude et sa profonde considération à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour Son message de condoléances et de compassion adressé aux membres de la famille du défunt.

S'exprimant au nom de la famille, la veuve du défunt s'est arrêtée sur les étapes de lutte politique et intellectuelle et dans le domaine des droits de l'Homme, qui ont marqué le parcours de feu Ahmed Herzenni, mettant en avant les traits de sa carrière professionnelle et de son intégrité intellectuelle, au service des domaines associatif et des droits de l'Homme au Maroc.

Elle a, également, mis en exergue ses hautes qualités humaines, de modération et d'équilibre, qu'il a adopté en tant qu'approche morale dans la vie, en plus de faire preuve de responsabilité et de coopération dans ses différentes relations.

Pour sa part, la présidente du CNDH, Amina Bouayach, a qualifié feu Ahmed Herzenni de l'un des symboles de la lutte pour les droits de l'Homme et de l'action en faveur des droits et de la justice transitionnelle.

Les nombreuses étapes de son parcours militant, politique, intellectuel et en matière des droits de l'Homme, ne l'ont pas empêché de défendre les principes de droit, de liberté, de justice, d'égalité, de dignité, du respect des institutions, et de l'Etat de droit, a-t-elle ajouté, relevant, à cet effet, l'engagement inconditionnel du défunt dans les questions relatives aux droits de l'Homme et à la société.

Cette cérémonie a été marquée par la projection d'un film documentaire relatant les principales étapes du parcours de feu Ahmed Herzenni, avec des témoignages de militants des droits de l'Homme, des personnalités médiatiques, des historiens, et des membres de sa famille, ainsi que des amis du défunt.

Aussi, une annonce a été faite concernant la publication d'un livre en français intitulé "Mémoires de prison ... le marxisme, les religions et le monde contemporain" de feu Ahmed Herzenni, avec le soutien du CNDH, et dont les revenus seront versés à l'association des patients atteints de cancer, conformément à la volonté de la famille du défunt.

Natif de Guercif en 1948 et titulaire d'un doctorat en sociologie et en anthropologie de l'Université du Kentucky (Lexington) aux Etats-Unis en 1994, ce militant des droits de l'homme a occupé plusieurs fonctions dont celle de président du Conseil consultatif des droits de l'Homme (CCDH) entre 2007 et mars 2011, date à laquelle cette Institution est remplacée par le Conseil national des Droits de l'Homme (CNDH).

Le défunt a entamé sa carrière professionnelle en tant qu'enseignant au collège (1971-1986) avant d'exercer en tant que chercheur à l'Institut national de recherche agronomique de Settat (1986-1995) et de Rabat et Settat (1997-2006), puis en tant que professeur à l'Université Al Akhawayne d'Ifrane (1995-1996).

Auteur de plusieurs articles et ouvrages, feu Ahmed Herzenni avait été nommé par SM le Roi Mohammed VI, en novembre 2006, secrétaire général du Conseil supérieur de l'Enseignement.