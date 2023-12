Cote d'Ivoire: Soutien à l'innovation entrepreneuriale - Mamadou Touré et N'guessan Koffi visent 10000 jeunes

Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique, Mamadou Touré et le ministre N'Guessan Koffi de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle ont, au nom du gouvernement, procédé au lancement du projet "Soutien à l'innovation entrepreneuriale en faveur des jeunes en Côte d'lvoire", jeudi 28 décembre 2023 à Abidjan-Plateau. Les deux membres du gouvernement visent 10000 jeunes dans le cadre de ce projet.

Le projet qui s'inscrit dans le cadre du Programme Jeunesse du Gouvernement (Pj-Gouv) vise à favoriser l'inclusion socio-économique des jeunes hommes et femmes pour un développement durable. Il couvrira toute la Côte d'Ivoire avec la création de cinq pôles d'innovation entrepreneuriale dans les lycées techniques et professionnels, à Abidjan-Cocody, San Pedro, Korhogo, Man et Yamoussoukro.

À ce jour, les centres d'Abidjan et de San Pedro, sont opérationnels. Les autres seront réhabilités et mis en service au cours de l'année 2024. Ces pôles d'innovation entrepreneuriale ont pour principales missions de promouvoir chez les jeunes l'esprit d'entreprise orienté vers l'innovation et les technologies du futur, de transformer une idée innovante ou une entreprise en démarrage portée par des jeunes en entreprise durable, rentable et performante et d'offrir un espace de travail et une plateforme de service et de conseils.

Le coût global, d'aménagement et d'équipement de ces deux pôles, et de celui de Korhogo en cours est de 852 millions Fcfa. Les pôles d'Abidjan et de San-Pedro pourront accueillir 500 jeunes entrepreneurs dès le mois de janvier 2024 ; soit 350 jeunes entrepreneurs par an dans le pôle d'Abidjan et 150 jeunes entrepreneurs au sein de celui de San Pedro. Au total, la projection d'emplois cibles à créer est en moyenne de 5 emplois par entreprise ; soit environ 2.500 emplois par an pour les pôles d'Abidjan et de San - Pedro. « Comme vous le constatez, chers jeunes, beaucoup d'initiatives sont mises en oeuvre pour votre épanouissement.

En tant que futurs bénéficiaires de ce projet, vous aurez la lourde responsabilité de réussir. Demeurez déterminés. Soyez résilients, assidus aux cours et n'abandonnez pas à la première difficulté », a conseillé Mamadou Touré. Ainsi, les jeunes sélectionnés passeront 03 mois dans la phase d'incubation qui offrira divers services d'accompagnement (création et formalisation de leurs entreprises, coaching/mentorat, conseil juridique, propriété intellectuelle, fiscalité, comptabilité, service civique, éducation financière, prototypage et certification).

« Nous visons à catalyser votre potentiel, à augmenter les chances de succès de chacun de vos projets, en vous offrant les outils, les conseils, l'infrastructure et le financement nécessaires pour transformer vos idées en entreprises florissantes, efficaces et durables », a fait savoir le ministre N'Guessan Koffi aux jeunes. En outre, il les a invités à saisir cette opportunité unique en s'inscrivant sur la plateforme digitale du projet en vue de tirer le meilleur profit du dispositif d'accompagnement offert.

En somme, les jeunes Ivoiriens sont invités à se rendre sur la plateforme "Pole d'innovation entrepreneuriale" (Pie) via www.agenceemploijeunes.ci pour s'inscrire au projet "Soutien à l'innovation entrepreneuriale en faveur des jeunes en Côte d'Ivoire" mis en oeuvre par le gouvernement avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le Développement (Pnud). Un projet dont la phase pilote qui court jusqu'en 2025, permettra de prendre en charge 10 000 Jeunes. Mamadou Ouattara avec L.Abdul