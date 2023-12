Afrique: Revue de presse de la presse l'Afrique Francophone du 30 Décembre 2023

Tchad : Loi fondamentale- La nouvelle Constitution définitivement

La Cour suprême du Tchad a définitivement validé jeudi 28 décembre 2023, les résultats du référendum pour une nouvelle constitution organisé par la junte militaire au pouvoir depuis deux ans et demi. C’est une étape-clé censée ouvrir la voie à des élections fin 2024 dans le pays. D’après les résultats définitifs, le « oui » l’a emporté avec 85.90% des voix tandis que le « non » a obtenu 14.10% des suffrages avec un taux de participation qui s’élève à 62,8%, a indiqué le président de la Cour suprême lors d’une conférence de presse. (Source :afp)

Niger : Transit- La suspension des importations entre le Bénin et le Niger levée

Dans son discours sur l'État de la Nation le 18 décembre dernier, le Président béninois Patrice Talon annonçait sa volonté de normaliser rapidement les relations avec les pays ayant connu des coups d'État, notamment le Niger. Cette déclaration a trouvé écho dans une décision marquante du Port Autonome de Cotonou (PAC), révélée dans un communiqué parvenu à Niamey ce vendredi 29 décembre.“ Au regard de l'amélioration substantielle des conditions opérationnelles de traitement des marchandises au port de Cotonou, notamment la réduction du taux de congestion, il est procédé à la levée de la mesure relative à la suspension au port de Cotonou, des importations des marchandises à destination du Niger.” a souligné le communiqué du Pac.( Source :aniamey.com)

Burkina Faso : Coopération- Le Premier ministre reçoit des universitaires russes

Le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélèm de Tambèla, a reçu en audience une délégation des responsables de l’Université Synergy de Moscou, le mercredi 27 décembre 2023 à Ouagadougou. Conduite par le président de la corporation de Synergy, Vadim Lobov, la délégation a présenté au Chef du Gouvernement l’Université Synergy, ses activités, son champ d’actions et ses perspectives.Pour le président de la corporation Synergy, Vadim Lobov, Synergy est une université basée à Moscou qui adopte un modèle de formation à temps plein, couvrant un spectre éducatif allant de la maternelle à l’enseignement supérieur.« En plus de son engagement dans l’éducation, l’établissement intègre une école de business et une académie, faisant d’elle une institution complète. Actuellement, elle compte plus de 200 000 étudiants, dont près de 10 % sont des étudiants étrangers », a-t-il affirmé. (Source : aouaga.com)

Mali : Maintien de la paix- La Minusma rétrocède aux autorités le camp de Tombouctou

La mission de l’ONU au Mali (Minusma) a remis oficiellement aux autorités nationales un de ses derniers camps dans une grande ville du nord du pays, Tombouctou, avant la fin de son retrait définitif, a indiqué la télévision publique ORTM.Les sites de Gao et Tombouctou de la Minusma étaient les derniers camps à ne pas avoir été rétrocédés car il y était prévu, après le 1er janvier, ce que l’ONU appelle la "liquidation" de la mission, c’est-à-dire remettre par exemple aux autorités les derniers équipements devant l’être, ou mettre fin aux contrats existants.Mais la situation sécuritaire dans cette région en proie aux attaques jihadistes a précipité le départ définitif de la Minusma à Tombouctou. "Faute d’avoir trouvé une solution pour la sécurisation intérieure de la base Minusma de Tombouctou, il fallait fermer cette base en urgence. Des dispositions ont été prises pour ce faire", a dit à l’AFP une source onusienne sous couvert de l’anonymat. Le Conseil de sécurité de l’ONU a mis fin au mandat de la mission au 30 juin et lui a donné jusqu’au 31 décembre pour quitter le pays. (Source : abamako.com)

Bénin : Cybercriminalité- La Criet condamne 27 jeunes pour escroquerie en ligne

La Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (Criet) a condamné vingt-sept jeunes pour leur implication dans des actes d'escroquerie en ligne. Lors de cette session correctionnelle, vingt-six d'entre eux ont été condamnés à sept ans de prison et à verser une amende de 29 millions de FCFA. Le vingt-septième cybercriminel, quant à lui, écope de cinq ans de prison et d'une amende de 20 millions de Fcfa. Le mode opératoire de ces escrocs consistait à se faire passer pour des représentants d'institutions financières ou des bienfaiteurs, proposant des prêts ou des dons. Certains se faisaient également passer pour des marabouts, ayant pour unique objectif de soutirer de l'argent à leurs victimes. La Criet a décidé de confiscation de tous les biens identifiés appartenant aux condamnés. (Source : acotonou.com)

Gabon : Hydrocarbures- Le gouvernement crée une équipe spéciale pour la gestion optimale de la logistique pétrolière

Le président de la Transition au Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris la décision de former une "équipe spéciale" chargée de superviser rigoureusement la logistique pétrolière dans le pays, renseigne Gabon Review ce vendredi 29 décembre 2023.L’annonce a été faite par le porte-parole du Comité pour la transition et la restauration des institutions (Ctri) lors d’une déclaration jeudi. Cette unité spéciale, dont la composition reste à déterminer, a été confiée à deux responsables principaux, le colonel Léopold Richard Batchiellilys et son second, le lieutenant-colonel Cédric Barros Gomez. (source : alibreville.com)

Rca : Insécurité- Des villages proches de Bocaranga et Ndele continuent de vivre un climat d’insécurité

La présence régulière des groupes armés dans certaines localités du pays continue de créer un climat d’insécurité dans des zones proches de Bocaranga et Ndele dans le Bamingui-Bangoran. Des témoignages qui parviennent de ces grandes villes attestent que les habitants des villages continuent de subir des affres des hommes armés parfois non identifiés.L’insécurité persiste dans certaines villes du pays en dépit des efforts déployés par les autorités centrafricaines pour garantir la paix. Les localités les plus touchées ces derniers temps sont notamment, Ndélé, Bocaranga, Moyenne Sido. (Source : abangui.com)

Sénégal : Can 2023 - Aliou Cissé prévient ses adversaires

Ce vendredi, Aliou Cissé a dévoilé la liste du Sénégal pour la prochaine Can 2023 qui aura lieu du 13 janvier au 11 février prochain. Le sélectionneur des Lions a ensuite répondu aux questions des journalistes. Et alors que beaucoup de journalistes locaux semblent inquiets pour cette compétition, le coach de 47 ans a tenu à faire passer un message et à mettre les choses au clair : le Sénégal reste un géant du continent. (Source : adakar.com)

Côte d’Ivoire : Plateau- Un corps sans vie repêché dans la lagune

Un corps sans vie a été repêché dans la lagune au niveau du quai fruitier, au Plateau (Abidjan), par les éléments du Groupement des sapeurs-pompiers militaires (Gspm), alertés plus tôt. C’était le jeudi 28 décembre 2023. Pour y parvenir, le Gspm a déployé une équipe du Groupe d'intervention en milieu périlleux (Grimp). Et pour cette opération, cinq plongeurs étaient sur le terrain. Après un temps de recherche, les éléments ont réussi à retrouver la dépouille mortelle. Il s’agissait en fait d’une personne qui s’est noyée. Elle a été laissée à la disposition des pompes funèbres. (Source : fratmat.info)