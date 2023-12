Cote d'Ivoire: Couverture maladie universelle (Cmu)- 10 012 008 enrôlés au 24 décembre 2023

Grâce aux efforts du Gouvernement, à travers le ministère de l’emploi et de la Protection sociale, ce sont 10 012 008 personnes qui ont été enrôlées à la Couverture Maladie Universelle (Cmu) à la date du 24 décembre 2023, dont 6 289 989 au cours de l’année 2023, soit 63% des enrôlés. L’information a été rendue publique par le ministre Adama Kamara dans un communiqué.

Selon cette source officielle, les personnes enrôlées, représentant plus du tiers de la population vivant en Côte d’Ivoire, bénéficieront, à travers cette protection sociale, d’un accès à moindre coût aux soins de santé et aux médicaments.

Ce résultat est le fruit de plusieurs actions. Parmi elles, les caravanes de sensibilisation engagées par le ministre Adama Kamara, en 2023, à travers la ronde du social sur toute l’étendue du territoire. A cette occasion, les produits de sécurité sociale comme la Cmu ont été présentés aux différentes couches sociales qui ont marqué leur intérêt à l'égard de ce produit conçu pour leur bien-être.

Jusqu’en 2022, les résultats du processus d’enrôlement à la Cmu sont restés largement en deçà des objectifs fixés. Face à cette situation et en conformité avec le principe de l’assujettissement obligatoire instauré par la loi sur la Cmu, le Gouvernement a pris le décret n°2022-753 du 28 septembre 2022 sur l’enrôlement à la Cmu. Ce décret dispose que la preuve de l’enrôlement à la Cmu doit être produite pour l’accomplissement de certains actes administratifs dont l’inscription des étudiants et des élèves de plus de 16 ans pour la rentrée scolaire 2023-2024.

Au vu de l’importance et la dispersion de la population des élèves, il a été retenu, en lien avec le Ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, de mettre œuvre une opération dénommée Cmu-Vacances. Cette opération, qui a démarré au mois de juillet 2023 a permis de passer de 148 sites d’enrôlement à 1227, de déployer sur ces sites un effectif de 2 802 agents enrôleurs, et de renforcer le dispositif technique d’enrôlement avec l’acquisition de 4 000 nouveaux kits d’enrôlement. L’opération Cmu-Vacances a permis d’accroître significativement la cadence des enrôlements à partir du mois de juillet 2023.

Par ailleurs, à la suite de la rentrée scolaire, il a été entrepris, dans le prolongement de l’Opération Cmu-Vacances 2023, de lancer une opération dénommée Opération Cmu-Vacances Plus. Ainsi, depuis le 06 novembre 2023, 2400 agents enrôleurs procèdent à l’enrôlement des populations.

En outre, le nombre de carte CMU produites In Situ s’élève à 360 694 au 24 décembre 2023, avec 11 sites In Situ opérationnels dont 05 en Abidjan et 06 à l’intérieur du pays. Il est envisagé l’ouverture de sites In Situ dans chaque région avant la fin du premier trimestre 2024. Lentement mais surement les choses avancent au niveau de l’Ips- Cnam