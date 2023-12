Algérie: Sondage 'Brahim Dahmani' - Les meilleurs athlètes 2023 ont eu l'unanimité des organes de presse

ALGER - Les trente cinq organes de presse ayant pris part au traditionnel sondage "Brahim-Dahmani" de l'agence Algérie-Presse-Service (APS) des meilleurs athlètes pour l'année 2023, étaient unanimes dans leur choix des cinq vainqueurs du sondage, qui revient cette année après quatre années d'absence.

Lors du sondage, les médias nationaux (journaux, radios, chaînes de télévision et sites internet) ont choisi, comme meilleurs sportifs algériens pour l'année 2023 qui tire à sa fin, les athlètes Slimane Moula (athlétisme) chez les messieurs, Kaylia Nemour (gymnastique) chez les dames, Nesrine Houili (cyclisme) en espoir et les deux vainqueurs en handisport Nassima Saifi (para-athlétisme) et Brahim Guendouz (para-kayak).

Les cinq heureux lauréats du sondage ont été honorés jeudi en soirée lors d'une cérémonie organisée au Centre international des Conférences Abdelatif-Rahal (CIC, Alger), en présence de plusieurs personnalités politiques et sportives, ainsi que des invités d'honneur.

Chez les messieurs, Slimane Moula (athlétisme) a raflé la mise en obtenant 112 points des suffrages, contre 66 pts pour le judoka Driss Messaoud et 31 points pour le boxeur Jugurtha Ait Bekka.

Moula (24 ans) a été plébiscité 19 fois en 1re position, 5 fois en seconde position et 2 fois en 3e place, lors du Prix "Brahim Dahmani" devant Driss Messaoud (9 fois en 1re place, 5 fois en seconde position et 6 fois en 3e position), et Jugurtha Ait Bekka cité 2 fois en 1re position, 5 fois en seconde et 6 fois en 3e position).

%

Une juste récompense pour Slimane Moula (24 ans), champion d'Afrique, 5e du 800m en finale du mondial d'athlétisme à Budapest en Hongrie et double médaillé d'or aux Jeux sportifs arabes en Algérie, avec à la clé une qualification aux Jeux olympiques de Paris-2024, où il compte s'illustrer de forte belle manière. Il a remporté en mai dernier, la course du 800 mètres de la première étape de la Ligue de Diamant au Qatar, la 3e place à la 4e étape à Paris et la 2e position à l'Etape de Monaco.

Chez les dames, la gymnaste Kaylia Nemour a été classée par les médias au suffrage du sondage de l'APS, 20 fois en première position et 4 fois en seconde place, devant les boxeuses Imane Khélif (7 fois en première place, 10 fois en seconde et 7 fois à la 3e place) et Roumaissa Boualem (3 fois en 1re position et 6 fois en seconde).

Nemour qui fête samedi ses 17 ans, s'est illustrée en 2023 avec un titre africain, mais surtout par sa médaille d'argent au championnat du monde aux barres asymétriques, au championnat du Monde d'Anvers en Belgique, une première historique au niveau africain et arabe. En Belgique, elle a réalisé un très beau concours général en obtenant 53.966 pts et dont une grande performance aux barres asymétriques avec la note à 15.033 points.

L'athlète a également décroché deux médailles (1 argent à la poutre et une bronze aux barres asymétriques) aux Internationaux de France, en septembre pour le compte la Coupe du monde de gymnastique (World Challenge Cup).

Dans la catégorie des espoirs, la cycliste Nesrine Houili a été préférée par les scrutateurs au prix du sondage pour sa catégorie, remportant haut la main la première place. Houili (19 ans) a été citée 25 fois en première position, devant l'escrimeuse Mohamed Belkebir (5 fois/1re, une fois au second et une autre au 3e rang), et Celya Ouikane (4 fois/1re, une fois /2e et 4 fois/3e).

Le sacre de Nesrine Houili, native de la ville de Tlélat vient récompenser une saison auréolée de succès et marquée par une qualification historique aux Jeux olympiques Paris-2024.

Lors d'une année faste en victoires, la spécialiste du contre-la-montre à la silhouette élancée et au tempérament de fer, a décroché une multitude de trophées, à commencer par le titre africain au Ghana, avant de s'illustrer aux Jeux sportifs arabes 2023 disputés en Algérie avec deux médailles d'or en contre-la-montre (individuel et par équipes) et les deux breloques en vermeil aux Championnats arabes de cyclisme sur route, dans le contre-la-montre individuel (U23) et la course en ligne (Elite dames).

Les athlètes: Brahim Guendouz (Para-kayak) et Nassima Saifi (para-athétisme) ont été élus, par la presse nationale, meilleurs athlètes handisport pour l'année 2023.

Chez les hommes, Guendouz, médaillé de bronze au championnat du monde et qualifié aux Jeux Paralympiques-2024 a été plébiscité 17 fois en 1ere position, totalisant 85 points, devant le para-powerlifteur Hocine Bettir (50 pts) et cité 10 fois en pôle position, alors que Nassima Saifi, médaillée d'or et de bronze au dernier championnat du monde au disque et poids, a eu la majorité écrasante des voix des organes de presse, étant nommée 32 fois à la première place, cumulant un total de 160 pts.

L'APS saisit cette occasion pour mesurer les exploits et les actions de l'ensemble des acteurs du sport algérien, en conviant la presse sportive nationale à ce sondage qui a vu le jour en 1977.