Algérie: Décès du Général-major à la retraite Khaled Nezzar - Le Général d'Armée Saïd Chanegriha présente ses condoléances

ALGER — Le Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, le Général d'Armée Saïd Chanegriha, a adressé un message de condoléances à la famille du Général-major à la retraite le moudjahid Khaled Nezzar, décédé vendredi des suites d'une longue maladie.

"Suite au décès du Général-major à la retraite le moudjahid Khaled Nezzar, ancien ministre de la Défense nationale, survenu vendredi 29 décembre 2023, après une maladie chronique, le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, présente, en son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'Armée nationale populaire, ses sincères condoléances et fait part à la famille du défunt de sa profonde compassion, priant Allah Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde et de l'accueillir en Son vaste paradis parmi les martyrs et les valeureux saints et d'octroyer à sa famille et ses proches tout le courage et la force en cette dure épreuve.

+A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons+", lit-on dans le message de condoléances.