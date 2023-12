Algérie: Les participants louent le retour sur le devant de la scène du sondage de l'APS 'Brahim Dahmani'

ALGER — Les personnalités politiques et sportives, ainsi que d'ancien athlètes, qui étaient présents à la cérémonie de remise des distinctions du sondage APS, Prix "Brahim Dahmani", récompensant les meilleurs sportifs algériens de l'année-2023, jeudi soir au Centre international des Conférences "Abdelatif Rahal" (CIC) à Alger, ont tous loué, le retour de cette traditionnelle opération après une éclipse de quatre années.

La cérémonie était aussi l'occasion pour les grandes retrouvailles entre plusieurs personnalités du monde sportif et professionnel, à l'image des anciens athlètes et journalistes pour remémorer les bons moments d'un passé qui remonte à plus de 25 bonnes années.

Le même sentiment a été partagé par le lauréat du 1er Prix du sondage de l'APS, des meilleurs sportifs algériens, le spécialiste des courses de demi-fond, Abderrahmane Morceli, s'était en 1977.

De son côté, l'ancien champion olympique et mondial du 1500 m, Noureddine Morceli, frère d'Abderrahmane, n'a pas caché sa joie d'être parmi les présents à cette cérémonie qui lui rappelle des soirées inoubliables.

Vainqueur cinq fois de suite du Prix "Brahim Dahmani, les années (1990, 1991, 1992, 1992 et 1995), Morceli a également tenu à féliciter les lauréats de l'année 2023, tout en les exhortant à doubler d'effort, surtout que les Jeux olympiques 2024 pointent en ligne de mire, et les athlètes doivent être à leur meilleure forme pour espérer réaliser de grosses performances.

Durant la soirée, une petite rétrospective audiovisuelle a été exposée sur les différents lauréats du sondage APS "Brahim Dahmani" depuis 1977, et où défilaient les images des athlètes ayant été primés et parmi eux, Amar Brahmia, un ancien spécialiste des épreuves de demi-fond (800m et 1500m), aujourd'hui entraineur de plusieurs internationaux et membre de l'exécutif du Comité olympique et sportif algérien (COA).