Madagascar: Protection des consommateurs - Poursuite des contrôles sur le marché des PPN

Cette semaine, le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation (MICC) a maintenu ses efforts vigilants en renforçant les contrôles sur le marché des produits de première nécessité. Les représentants émanant de la direction du Commerce intérieur, de la Direction de la Protection des Consommateurs et de la direction régionale du Commerce et de la Consommation Analamanga ont orchestré une descente inattendue sur les places de marché de la capitale.

Au coeur de cette initiative résidait la surveillance étroite des prix, avec un focus particulier sur le riz, essentiel à la table de nombreux foyers. Leur objectif ? Endiguer les spéculations abusives, une démarche d'autant plus cruciale en cette période festive de fin d'année. Lors de ces descentes, les informations recueillies ont révélé une fourchette de prix pour le kapoaka de riz. Cette semaine, les prix varient entre 800 Ar et 850 Ar pour le riz import 25%, le riz semence et le tsipala. **

Quant au riz dista, makalioka, mena Manalalondo et le riz de luxe importé, ils se situent entre 900 Ar et 950 Ar. Une radiographie précise des tarifs pratiqués, offrant une vue globale aux autorités. Par ailleurs, les autorités ministérielles ont souligné la suffisance des stocks actuellement disponibles pour faire face à la période de soudure. Profitant de cette intervention directe sur le terrain, elles ont également pris le temps de sensibiliser les commerçants quant à l'impératif de se conformer scrupuleusement aux réglementations en vigueur.