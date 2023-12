Madagascar: Hajo Andrianainarivelo - « Y a-t-il encore un Etat ? »

L'année marathon du leader du parti MMM se termine comme elle a commencé. Il a une nouvelle fois appelé l'Etat à prendre des mesures face au non-respect des lois en vigueur.

L'année 2023 s'écoule et l'heure est au bilan. Pour le numéro Un du parti Malagasy Miara-Miainga (MMM), la défaillance de l'Etat est flagrante. Dans une publication sur les réseaux sociaux, Hajo Andrianainarivelo se désole, ce jeudi, de la situation dans laquelle la population se trouve. Elle est livrée à elle-même par rapport aux différents abus. « Riz avarié non comestible vendu sans scrupules aux Malgaches, QC Star, arnaque connue et qu'on laisse sévir impunément. Que fait l'Etat ? Y a-t-il encore un pilote dans l'avion Madagascar ? », a ainsi réagi le leader du MMM. « Il ne s'agit pas non seulement de troubler la vie publique mais cela tue des gens », a-t-il ajouté. Hajo Andrianainarivelo attend une prise de mesure exemplaire de la part de l'Etat. Il se demande si des milliers de forces de l'ordre seront mobilisés.

5 ans à venir. L'ancien ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation reste très critique sur la mauvaise gouvernance et le non-respect de l'Etat de droit. En effet, pas plus tard que le 18 décembre dernier, il a dressé un bilan quelque peu mitigé du premier mandat du président Andry Rajoelina avant de se projeter sur les 5 ans à venir. « En 5 ans, le pays a reculé dans tous les domaines : économie, social et politique. On veut encore nous imposer cela pour les 5 ans à venir à travers un simulacre d'élection, portant complètement atteinte aux valeurs républicaines », a-t-il soutenu. Le pays risque de ne pas voir le bout du tunnel d'ici 2028 semble dire le membre du Collectif des candidats. Des raisons qui poussent ces derniers à maintenir leurs revendications.

Période de grâce. La rentrée politique pourrait être précoce pour l'année 2024 qui arrive dans deux jours. La fin de la période de fête est attendue impatiemment par l'aile la plus dure de l'opposition qui n'arrive pas à digérer la réélection du président Andry Rajoelina. Il espère ne pas accorder de période de grâce pour celui qui vient d'être reconduit à la tête de l'Etat pour les 5 prochaines années. Dès les premières semaines du mois de janvier, le débat politique s'annonce animé. Le Collectif des candidats a d'ailleurs annoncé la reprise des manifestations dès le début de l'année. Une réunion s'est tenue cette semaine afin de redéfinir la stratégie de l'opposition pour mieux aborder l'année 2024.

Rien lâcher. Hajo Andrianainarivelo fait partie de ceux qui ne veulent rien lâcher. Il tient à la restauration de l'Etat de droit et de la démocratie dans le pays. En tout cas, une « cellule de crise » a été mise en place au début du mois de décembre afin de coordonner les activités menées par le Collectif des candidats et ses alliés. Le Collectif des candidats a d'ailleurs annoncé ce 26 décembre qu'il reste ouvert à toutes les autres forces politiques. Désormais, les revendications concernent d'autres sujets brûlants dont le problème du délestage, la généralisation de la corruption et de l'insécurité mais aussi la baisse du pouvoir d'achat de la population.