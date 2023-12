Madagascar: Industries - Une année mouvementée pour le secteur des entreprises franches

L'année se termine tant bien que mal pour le secteur des entreprises franches. Le Groupement des Entreprises Franches et Partenaires qui a tenu le 19 décembre dernier son Assemblée générale ordinaire parle d'un exercice 2022-2023 qui a vu plusieurs événements des plus agités que ses membres ont dû endurer.

« Le groupement compte parmi les acteurs principaux, actifs dans plusieurs thèmes comme le renouvellement de l'AGOA, le tarif Optima Business de la JIRAMA, entre autres », précise le GEFP dans un communiqué.

Contextes complexes.

Une situation qui n'a pourtant pas empêché au groupement de poursuivre les actions de développement avec l'appui des bailleurs de fonds. En dépit de ces contextes complexes, quelques partenaires techniques et financiers ont continué à apporter leurs soutiens qu'ils ont annoncés au secteur textile et habillement pour améliorer leur compétitivité et augmenter l'offre du textile malgache. Le non-paiement des crédits de TVA d'un montant de 71 milliards d'ariary que l'Etat devait leur payer, figure également parmi les problèmes évoqués par le GEFP. Le GEFP a également renforcé sa mission d'information sur les conjonctures économiques.

Notamment à travers un projet visant à redynamiser sa visibilité. L'objectif étant de conscientiser l'administration et les partenaires internationaux sur les impacts des entreprises franches dans l'économie de la Grande île et sur la création d'emplois. L'une des priorités du GEFP inclut le développement du capital humain et de la pratique de la RSE au niveau des membres pour qu'elles puissent répondre aux exigences des marchés extérieurs, ainsi que la promotion de la Sécurité et Santé au Travail au niveau de chaque secteur. Les contenus des activités du GEFP financés par le projet PADEIR de l'Union Européenne, dont le GEFP bénéficie, viendront en appui des orientations stratégiques.

Emplois.On rappelle que le GEFP figure parmi les secteurs les plus pourvoyeurs d'emplois. En effet, le secteur pourvoit 170 000 emplois directs localement et se présente comme le plus grand recruteur de jeunes notamment dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. En ce qui concerne l'industrie du textile, le secteur à lui seul est le deuxième pourvoyeur d'emplois à Madagascar. Actuellement, Madagascar se positionne comme le second pays exportateur de produits textiles et habillement sous AGOA vers les Etats-Unis, après le Kenya.

Notons que le GEFP a procédé durant cette assemblée générale à l'élection de son nouveau bureau. Béatrice Chan Ching Yiu a été élue présidente du conseil d'administration. Andry Rasoarahona, Dominique Ratiarson, Fenosoa Ralison, Sandrine Duglat sont les Vice-présidents. Bruno Rakotosolofo est trésorier alors que Charles Giblain, David Ralambofiringa, Djouma Lila Riaz, Hery Lanto,Rakotoarisoa, Jean-Aimé Marques, Jocelyne Randrianaby, Manoarivelo Sariaka Falianja, Mejamirado Razafimihary, Olivier Cua, et Thierry Radavidra sont les conseillers.