Madagascar: Protection de la Terre - Bonne progression dans la mise en place de la Grande muraille verte

Madagascar a entamé, cette année, l'élaboration de son Plan d'Action National (PAN) pour la protection de la terre, dans le cadre de la mise en place de la Grande muraille verte. En tant que membre actif de la SADC, le pays renforce ses engagements dans sa lutte contre la dégradation des terres, la désertification et la perte de biodiversité. L'étape franchie cette semaine fait suite à l'initiative africaine qui a conduit la Grande île à élaborer son PAN. En effet, 12 régions de Madagascar nécessitent une action immédiate pour contrer ces problèmes cruciaux.

Le PAN vise à créer de nouvelles zones d'investissement qui impacteront positivement le bien-être social et économique local. Des mois de concertation entre le ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD), le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage (MINAE), le ministère de la Pêche et de l'Economie Bleue (MPEB) et le soutien essentiel de la FAO à travers le projet FMM (Flexible Multi-Partner Mechanism) ont mené à une avancée majeure.

À Antsirabe, la validation technique et le lancement du processus opérationnel du PAN ont été officiellement annoncés, cette semaine. La représentation exhaustive des secteurs publics et privés lors de cet événement est un témoignage clair de l'engagement envers cette cause. L'alliance AIKA a également porté la voix de la jeunesse malgache, soulignant l'importance cruciale d'une coordination multisectorielle dans la mise en oeuvre réussie du PAN.

Avenir durable. Cette étape marque le début d'une phase opérationnelle pour Madagascar, où des actions concrètes seront entreprises pour restaurer les terres dégradées, lutter contre la désertification et préserver la biodiversité. Le PAN offre une lueur d'espoir pour un avenir durable, promouvant simultanément le développement social et économique dans les régions concernées.

L'engagement et la collaboration de tous les acteurs, du gouvernement aux organisations de la société civile, seront essentiels pour transformer cette vision en réalité. Le PAN représente un exemple inspirant de l'action collective nécessaire pour relever les défis environnementaux critiques auxquels Madagascar est confronté.En résumé, ce plan stratégique, fruit d'une coordination sans précédent, place Madagascar sur la voie de la durabilité et en fait un leader régional dans la protection de l'environnement.