Madagascar: CUR Vontovorona - Le transformateur prend feu, les usagers privés d'électricité

Pas d'électricité pour le périmètre CUR Vontovorona où se trouvent le campus et les cités universitaires, ainsi que la zone alentour. Le transformateur électrique sur les lieux a pris feu, avant-hier, privant de courant les usagers de la zone. Selon les techniciens de la Jirama dépêchés sur les lieux, le transformateur en question a subi d'importants dommages qui ne pouvaient être réparés sur place.

Le transformateur électrique était complètement hors d'usage, amenant les techniciens à démonter le dispositif pour l'emporter à l'atelier de la Jirama à Analamahitsy où les travaux de réparation sont effectués depuis hier. A y voir de plus près, l'opération s'annonce assez difficile, estime la Jirama. Et d'ajouter que les techniciens, à pied d'oeuvre depuis hier, s'activent, voire se surpassent, pour que les réparations puissent être réalisées aussi rapidement que possible.

Les usagers sont ainsi dans l'attente d'un heureux et rapide dénouement de ce problème en cette veille de la fête de la Saint-Sylvestre du nouvel An. N'ayant pas d'autres choix que d'attendre, les foyers concernés par la coupure de courant s'éclairent à la bougie depuis un peu plus de deux jours. Dispositif essentiel dans la production d'électricité, le transformateur électrique, assurant le contrôle de l'énergie, transforme celle-ci en courant à basse ou à moyenne tensions pour le réseau de distribution.