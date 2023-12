Madagascar: Afrobasket 2025 / Pré-qualification - Trois expatriés dans la liste des présélectionnés

Les Ankoay masculins de basket-ball 5x5 sont en quête d'une qualification à l'Afrobasket 2025. La liste des présélectionnées pour la pré-qualification a été dévoilée, dont douze locaux et trois expatriés.

La Fédération Malgache de Basketball (FMBB) a révélé la liste des Ankoay présélectionnés, l'équipe nationale malgache de basketball, en préparation pour le tournoi de pré-qualification à l'Afrobasket 2025. Les 15 basketteurs présélectionnés, dont 12 locaux et trois expatriés, auront une semaine d'entraînement prévue du 7 au 14 janvier. Ce tournoi de pré-qualification est prévu se tenir du 15 au 19 janvier à Madagascar. Parmi les expatriés figurent des visages familiers tels que Kiady Razanamahenina et Rija Lahontan, ayant déjà arboré fièrement les couleurs des Ankoay lors de rencontres internationales.

Rija Lahontan a intégré, pour la première fois, les Ankoay lors des Jeux des Îles en 2019. Le meneur de jeu a conduit son équipe au sacre à l'Ile Maurice et aussi lors des Jeux des Îles à domicile cette année. Nouveau venu dans l'équipe nationale, Mathias M'Madi, joueur de l'équipe de l'Université de Sewards aux États-Unis, apporte sa première sélection senior après avoir brillé à l'Afrobasket U18 et au Mondial de Debrecen U19 cette année. Le tandem d'entraîneurs composé de Jeannot Ravonimbola et Ndranto Rakotonanahary, reconduit à la tête des Ankoay seniors, dirigera l'équipe. Ce duo a déjà fait ses preuves lors des Jeux des Îles en mois d'août, remportant une médaille d'or pour la Grande Île.

Après avoir manqué la dernière édition de l'Afrobasket, Madagascar devra passer par la pré-qualification. Cette étape verra la participation des équipes de la Zone 5, de Madagascar et de Djibouti. En cas de succès, les Ankoay rejoindront le groupe D, aux côtés de la Côte d'Ivoire, de l'Égypte et de la République centrafricaine. La première fenêtre qualificative des groupes B, E et D se déroule du 19 au 27 février.

Heriniaina Samson

Liste des équipes présélectionnées :

1- Lahontan Rija (PSB France)

2- Mathias M'Madi (Seward County USA)

3- Ravelojaona Ony Tanjona (SBC Vakinankaratra)

4- Randriamampionona Elly (GNBC Analamanga)

5- Razanamahenina Kiady (Lyonso France)

6- Ratianarivo Livio Rocheteau (COSPN Analamanga)

7- Tsialefitra Jino (ASCUT Atsinanana)

8- Rakotovao Marco (COSPN Analamanga)

9- Mandimbison Constant Fabrice (GNBC Analamanga)

10- Faralahy Monja Romain (ASCUT Atsinanana)

11- Rasolomanana Anthony Nelson (COSPN Analamanga)

12- Solondrainy Alpha Arnol (COSPN Analamanga)

13- Rakotonirina Fiary Johnson (GNBC Analamanga)

14- Raharison Aziz (BCB Boeny)