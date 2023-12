Congo-Kinshasa: Election présidentielle - Tony C. Bolamba s'incline devant le verdict de la Céni

Candidat indépendant à la présidentielle du 20 décembre 2023, Tony Cassius Bolamba vient, dans une déclaration politique de reconnaissance de la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, publiée le 28 décembre, de féliciter ce dernier en attendant l'entérinement de sa réélection par la Cour constitutionnelle.

L'ex gouverneur de l'Équateur reconnaît, dans son message, l'écart considérable creusé par le président sortant, considérant cela comme énorme et irrattrapable. "Un homme d'Etat n'a qu'une parole, je me plie devant le verdict de la Céni nonobstant qu'il soit encore provisoire", écrit-il. Préférant arborer, dans cette circonstance, l'habit d'un homme humble, libre, éclairé et de bonne moralité, Tony Bolamba se veut sincère dans son expression. Sans ambages ni détours, il lâche : "Je félicite le candidat n°20 pour sa réélection".

Acteur politique de haut vol empreint d'un esprit patriotique, le candidat n°7 à la présidentielle considère, à ce stade, que la victoire de Félix Tshisekedi est déjà scellée et évite, par conséquent, de verser dans la contestation inutile et contreproductive. "Je suis un homme d'État. Nous savons tous que nous sommes allés à ces élections dans des circonstances troubles. Notre pays fait face à la rébellion du M23 et jamais, notre classe politique n'avait été si divisée durant une campagne électorale", fait-il remarquer, non sans adresser quelques recommandations au président de la République réélu.

Il l'exhorte à rassembler autour de lui les Congolaises et Congolais de toute obédience en vue des échanges républicains pour le bien du pays qui fait face à plusieurs complots menaçant sa stabilité et l'unité nationale.Tony Bolamba lui exige également de prendre langue avec ses anciens concurrents à la présidentielle pour panser les plaies découlant de la tension ayant caractérisé les joutes électorales et faire la paix des braves.

Enfin, il lui recommande d'éclairer la communauté nationale face à l'adversité, et surtout, de protéger le peuple congolais face à l'injustice sociale qu'il vit au quotidien. Tony Bolamba n'a pas manqué, dans son message, de saluer les Congolais qui ont cru en lui en votant pour le projet de l'austérité dont il était porteur. Il invite les jeunes au calme et à ne pas succomber à toute forme de manipulation afin de protéger l'unité nationale face aux ennemis de la République.