Ile Maurice: Une détermination à toute épreuve !

Après quatre premiers mois intenses de sports-études en France, Tristan Hardy est rentré à Maurice à la mi-décembre pour se ressourcer. Auprès de ses proches, il recharge ses batteries avant de repartir pour l'hexagone pour une année 2024 qui s'annonce chargée pour lui.

Pour rappel, Tristan Hardy a intégré le très sélectif Centre de Performance du comité de Haute-Garonne. Celui qui défend les couleurs du Faucon Flacq SC à Maurice, s'entraîne au sein de cette structure, participe à des courses tout en poursuivant parallèlement sa scolarité au Lycée polyvalent Simone de Beauvoir, établissement public situé à Gragnague, commune située à une quinzaine de kilomètres de Toulouse.

Tristan est en internat du lundi au vendredi et est hébergé par une famille d'accueil durant les week-ends. Quand il termine les cours vers 15h30 en semaine, il s'entraîne avec les autres jeunes de la structure sous la direction du coach Nathan Malo. À 15 ans et demi, c'est un choix courageux que notre compatriote a fait avec l'objectif de passer professionnel après avoir décroché son baccalauréat.

«J'ai décidé d'intégrer la structure sports-études de Haute-Garonne parce que je voulais découvrir un autre niveau de cyclisme, essayer quelque chose de différent. Je voulais gagner en expérience au sein d'un gros peloton. Lors de ces quatre mois passés en France, j'ai couru pratiquement tous les week-ends, j'ai gagné trois courses, j'ai pris une troisième place, une quatrième place et une cinquième place. Juste avant de venir à Maurice, j'ai fait de la piste à Bordeaux et j'ai terminé troisième au général après trois épreuves», relate Tristan.

Le jeune cycliste a aussi eu l'opportunité de participer, le 15 octobre dernier, au Chrono des Nations, épreuve prestigieuse de contre-la-montre individuel qui réunit les meilleurs de la disciplines tous les ans. «J'ai pris la 12e place sur les 40 cadets en lice. Je suis très content de mon résultat d'autant que je suis le deuxième cadet première année de l'épreuve. J'espère être en mesure de jouer le podium lors de l'édition 2024», confie-t-il.

Celui-ci ne cache pas que son adaptation n'a pas été facile. «L'adaptation a été difficile surtout en raison du froid. Mais je pense que le plus dur est passé. Le niveau scolaire est élevé et avec les entraînements de vélo, cela fait beaucoup de travail et il faut tout le temps être à fond», avoue-t-il.

«Cela fait donc du bien de respirer un peu et de revoir la famille.»

À son retour en France, les choses sérieuses vont reprendre très vite. «Pour les études, on va passer au deuxième semestre. Le froid rend les choses un peu compliquées pour ce qui est de l'entraînement à vélo. On fait davantage de musculation en salle», précise-t-il.

Tristan Hardy est, on le sent, animé d'une détermination à toute épreuve. «Je veux continuer à travailler et à progresser dans le vélo. Mon objectif est d'intégrer la Team 31 Jolly Cycles (ndlr : un club qui a la réputation de former des futurs professionnels) en 2025, participer à des courses importantes en Europe ainsi qu'aux Championnats du Monde juniors», ambitionne-t-il.