Sénégal: Tirage de l'ordre de passage pour la vérification et le contrôle de la validité des parrainages - Boubacar Camara hors de portée des doublons externes, Sonko dans les quatre as

Le tirage au sort de l'ordre de passage devant la commission mise en place par le Conseil constitutionnel pour la vérification et le contrôle de la validité des parrainages effectué hier, vendredi 29 décembre, s'est révélé plus favorable pour des candidats déclarés moins connus sur la scène politique au détriment de certains ténors à la tête de grandes coalitions politiques. En effet, seuls Boubacar Camara et Ousmane Sonko font partie du lot des dix premiers candidats dont le dossier de parrainage sera examiné en premier par le Conseil constitutionnel.

Le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Badio Camara, a présidé hier, vendredi 29 décembre, la cérémonie de tirage au sort de l'ordre de passage pour le contrôle des parrainages des quatre-vingt-treize ( 93) candidats déclarés à la présidentielle du 25 février qui ont déposé leurs dossiers de candidatures auprès du greffe. Tenue en présence des mandataires de tous les aspirants à la succession de l'actuel chef de l'Etat, Macky Sall, et des représentants de quelques médias, le résultat de ce tirage s'est toutefois révélé un véritable casse-tête pour la plupart des candidats déclarés soutenus par de grands appareils politiques. En effet, le tirage au sort semble donner plus d'avantages aux candidats moins connus sur la scène politiques au détriment de certains ténors à la tête de grandes coalitions politiques.

Et pour cause, seul le leader du parti Pastef, dissout par un décret présidentiel du 31 juillet dernier qui fait l'objet d'un recours auprès de la Cour suprême, Ousmane Sonko, fait partie du lot des dix premiers candidats dont le dossier de parrainage sera examiné en premier par le Conseil constitutionnel. Sorti en 4e position de ce tirage au sort, le maire de Ziguinchor a opté cependant pour le parrainage des élus ( 13 députés ), ce qui d'ailleurs lui évitait le risque inévitable des doublons externes lors de cette phase de contrôle de la validité des signatures. Tout comme le maire de Ziguinchor, le leader du parti de la Construction et de la Solidarité/Jengu Tabax Boubacar Camara, sorti 1er de ce tirage au sort échappera lui aussi à ce risque des doublons externes.

Il en est de même pour l'ancien Premier ministre, Adjibou Soumaré, sorti au 2e rang, pour Ousmane Kane 3e mais aussi pour l'avocat Me Amadou Aly Kane, 5è dans le tirage. Les autres candidats de ce premier lot sont entre autres, Papa Eugène Barbier, leader du Réseau Africain Kepaaru Askanwi, au 6e rang, du tonitruant avocat Me Elhadj Moustapha Diouf, 7e, du patron de ECOTRA, Abdoulaye Sylla 8e et du Dr Cheikh Tidiane Gadio, leader du mouvement « Luy jot jotna », et Mohamed Ben Omar Sine Diop, au 10e rang. Les mandataires des candidats logés dans ce premier groupe ont d'ailleurs été convoqués demain devant la commission mise en place par le Conseil constitutionnel pour le démarrage des opérations de vérification et de contrôle de la validité des parrainages.