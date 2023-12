Sénégal: Sédhiou / Relèvement des indicateurs de performance dans le système éducatif - Les volontaires de la 4e génération fiers de leur plus-value

L'Amicale des volontaires de l'éducation nationale de la quatrième génération est en conclave à Sédhiou, foyer de leur formation initiale en 1998. Par ce regroupement d'envergure, ces soldats de l'éducation ont exprimé leur satisfécit sur l'impact de leur apport dans le relèvement des indicateurs de performance et songent à un prochain agenda pour valoriser au mieux les missions de l'enseignant et l'amélioration des enseignements/apprentissages.

Un quart de siècle au service de la communauté éducative, les volontaires de la 4e génération ayant fait leurs premières armes à Sédhiou organisent ces jours-ci des activités de sensibilisation dans la capitale du Pakao sur l'impact du volontariat dans le système éducatif. « Nous nous sommes retrouvés ici à Sédhiou d'abord pour se ressourcer car c'est ici que nous avons subi notre formation initiale. Et de cette formation est née une certaine affinité et une parenté. Ensuite, nous avons trouvé nécessaire de se retrouver pour apprécier le chemin parcouru notamment sur l'impact du volontariat sur le système éducatif et d'échanger enfin sur les prochains défis » a expliqué Abdourahmane Camara, le président de l'Amicale des volontaires de la 4e génération de Sédhiou.

L'un d'eux Idrissa Ndiaye a animé ce jeudi une conférence sur ce thème et a fait observer que le volontariat a boosté à tous points de vue le taux brut de scolarisation et les performances scolaires : « le programme d'ajustement structurel et ses mesures d'austérité des institutions de Bretton Wood, c'est le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont frappé de plein fouet l'éducation nationale au Sénégal. Entre 1992 et 1995, le taux brut de scolarisation a chuté de 58%, à 54%. Donc pour renverser la tendance, Mamadou Ndoye en charge de l'éducation à l'époque, a théorisé le volontariat. Ce qui a permis à l'état du Sénégal de ramener la barre très haut avec le taux brut de scolarisation estimé à 95% actuellement au Sénégal » soutient-il.

%

En sa qualité d'ancien maître d'application et ancien directeur de l'école 2 de Sédhiou, le doyen Mamadou Lamine Bodiang exprime toute sa reconnaissance à l'oeuvre des volontaires de l'éducation : « j'ai eu à former beaucoup de volontaires et l'impact de leur action n'est plus à démontrer. Ce sont des gens qui ont accepté de servir partout et dans des conditions très austères. Ils ont contribué au relèvement de beaucoup d'indicateurs. Et aujourd'hui, ils sont des cadres dans plusieurs secteurs socioprofessionnels » confie ce pédagogue et féru de l'art dont il est le président de la corporation à Sédhiou.

De son côté et s'exprimant au nom de Papa Gorgui Ndiaye, l'inspecteur d'académie de Sédhiou empêché, Cheick Tidiane Coundoul le directeur du Centre de perfectionnement des artisans ruraux de Sédhiou (CPAR) a magnifié l'oeuvre des volontaires et appelé à davantage de don de soi au service d'une école de qualité. Les travaux se poursuivent par des visites de sites et des recueillements en la mémoire des collègues disparus. Enfin, des recommandations seront formulées pour dresser la feuille de route des prochaines rencontres en vue de continuer à servir au mieux le système éducatif partout au Sénégal.