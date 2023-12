Sénégal: Entre hausse et pénurie de denrées de première nécessité - L'année 2023 si pénible pour les ménages

Durant toute l'année 2023, les Sénégalais ont été très éprouvés par la hausse des denrées de première nécessité qu'a connue le pays. Malgré les mesures prises par le Président de la République Macky Sall, relativement à la baisse des prix des denrées de grande consommation, la souffrance des ménages n'est toujours pas allégée. Pour cause, en dépit de tout le dispositif de contrôle mis en place par le gouvernement à travers le ministère du Commerce, en 2023, on note une hausse «injustifiée» des prix et même une pénurie de certaines denrées sur le marché notamment le sucre et l'oignon.

2023 a été très dure pour les ménages sénégalais. Durant toute l'année, les prix des denrées de première nécessité n'ont cessé de connaitre une hausse vertigineuse. Cette flambée a éprouvé lourdement le pouvoir d'achat des ménages qui ne savaient plus à quel saint se fier. Les prix des denrées comme l'oignon et le sucre, le riz ne cessent de flamber et parfois sont introuvables sur le marché. Les consommateurs se sont retrouvés dans le désarroi total, car ils ont eu du mal à se payer les trois repas par jour dans ce contexte de conjoncture.

Pourtant au mois d'Août 2021, l'Etat avait pris un certain nombre de mesures, pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages, notamment la réduction des taxes à l'importation. Pour rappel, le Président de la République Macky Sall, avait pris des mesures qui allaient dans le sens du maintien du pouvoir d'achat des consommateurs. Quelques mois après l'adoption de ces mesures, le problème restait entier. Le 5 novembre 2022 à l'issue d'un conseil national de la consommation, le Chef de l'Etat a pris 15 mesures pour renforcer le pouvoir d'achat des Sénégalais Ainsi, le gouvernement avait annoncé en grande pompe une baisse du prix des denrées de première nécessité.

Le riz, le sucre, le lait, l'huile de palme, les produits horticoles, la viande, les intrants agricoles, le fer à béton, le loyer, les frais d'inscription scolaire étaient entre autres, les produits et services concernés par ces mesures urgentes prises par le Président pour lutter contre la vie chère. Ces mesures ont été appréciées par les Sénégalais qui avaient du mal à joindre les deux bouts dans ce contexte de crise économique. Malheureusement, la période de soulagement des ménages a été très courte car la baisse n'est pas très bien suivie sur le terrain, malgré le dispositif que l'Etat a déployé pour contraindre les commerçants à appliquer strictement la mesure.

Dès le début de l'année 2023 précisément au mois de janvier, le Sénégal a connu une hausse des prix des carburants. Le coût du gasoil et de l'essence ont ainsi augmenté de 100 francs CFA, environ. Une hausse de l'électricité également est notée mais pas pour les ménages les plus vulnérables. Pour le gouvernement, cela permettra de « se concentrer sur ceux qui en ont le plus besoin ». Cette hausse s'est appliquée par tranches et ne concerne pas les usagers qui consomment moins de 150 kilowatts par heure, tous les deux mois. selon le gouvernement, il s'agissait plutôt d'un « ajustement ». Pourtant, lors de son discours à la Nation, le 31 décembre, le président Macky Sall avait annoncé un « renforcement de l'effort de protection sociale » en 2023 avec la mobilisation de 450 milliards de FCFA pour la subvention de produits alimentaires et énergétiques.