Sénégal: Connaissances des nouveaux textes pharmaceutiques - L'Arp remet la clé aux ayants droit

Les pharmaciens des départements de Dakar et Guédiawaye ont pris connaissance des nouvelles réformes pharmaceutiques sur la chaine d'approvisionnement en médicaments et autres à travers un atelier de deux jours (26 et 27 décembre). Une occasion qui a permis à la directrice générale de l'Agence de la réglementation pharmaceutique de revenir sur les droits et devoirs de ces derniers tout en mettant à leur disposition l'arsenal juridique qui leur permet d'exercer pleinement leur rôle dans la gestion du médicament. Pour être plus proche des cibles, l'Arp a annoncé la mise en place de cinq pôles régionaux pour 2024.

La notion de substitution est bien acceptée en officine, même si certains médecins le refusent à leur patient. Selon la directrice générale de l'Agence de réglementation pharmaceutique du Sénégal, Dr Oumou Kalsoum Ndiaye Ndao, le pharmacien est autorisé à substituer un médicament à celui prescrit, à condition que ce médicament soit dans le même groupe générique et que le médecin n'ait pas exclu cette possibilité par l'apposition de la mention manuscrite « non substituable » sur l'ordonnance car maitrisant bien son patient.

Dans cette situation où la mention est portée dans l'ordonnance, Dr Oumou Kalsoum a souligné : « le médecin est dans son droit et la loi le lui permet et dans cette figure, le pharmacien doit respecter la prescription où interpeller directement le médecin si son numéro figure sur l'ordonnance pour pouvoir faire la substitution ». Et de poursuivre : « cette procédure peut passer car le pharmacien a la connaissance sur le médicament et le médecin sur la prescription. Ils sont donc complémentaires ».

Toutefois, pour mieux appuyer les pharmaciens dans leur rôle de conseil, l'Arp a décidé de les accompagner avec le guide des équivalences thérapeutiques à savoir pour chaque médicament, l'Arp va donner la liste des produits qui peuvent le substituer. Dr Oumou Kalsoum s'exprimait avant-hier, mercredi 27 décembre, lors de l'atelier sur les connaissances des nouvelles réformes pharmaceutiques sur la chaine d'approvisionnement en médicaments et autres à l'endroit des pharmaciens des départements de Dakar et Guédiawaye dont l'objectif est de contribuer au renforcement de capacité de ces derniers sur les nouvelles réformes du secteur pharmaceutique.

Les acteurs de l'Arp, revenant sur l'importance de la tenue de cet atelier, ont fait comprendre qu'il entre dans le souci de pallier certains dysfonctionnements qui existent dans la pratique. « Concernant aussi bien le secteur public que celui du privé, les dysfonctionnements de la chaîne de distribution sont manifestes sur l'ensemble du territoire national marqués par le manque d'appropriation de la réglementation en vigueur et le non-respect des bonnes pratiques de gestion des médicaments. Pour pallier ces dysfonctionnements, l'ARP a décidé de mener des missions de vulgarisation de la nouvelle loi relative aux médicaments, aux autres produits de santé et à la pharmacie en vue de renforcer la capacité des professionnels de santé » a déclaré Dr Oumou Kalsoum. Et d'annoncer « l'extension de cinq pôles régionaux d'ici 2024 »

Revenant sur les préoccupations et attentes des pharmaciens, la directrice générale de l'Arp a renseigné : « tout le monde a apprécié le fait que l'Arp est venue à son heure. Ils ont remarqué que cela a été un besoin. Cependant, ils ont émis le besoin d'avoir des explications à certaines problématiques liées à la rupture de stock, la place des grossistes privés, de la Pharmacie nationale d'approvisionnement (Pna), la place des officines et des structures publiques de la zone ainsi que les infractions et les sanctions attendues. L'idéal pour nous, c'est que tout le secteur pharmaceutique soit au même niveau d'information et de connaissance de nos textes réglementaires. »