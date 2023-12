Tunisie: 5G, fracture numérique et défis persistants - L'état d'un monde connecté

Dans son rapport Faits et Chiffres 2023, l'UIT offre un aperçu approfondi de l'état actuel du développement numérique mondial, mettant en évidence les avancées significatives dans la connectivité Internet mondiale. Cependant, derrière ces progrès constants se cachent des disparités flagrantes, révélant la persistance de la fracture numérique, en particulier dans les pays à faible revenu.

L'Union internationale des télécommunications (UIT) vient de publier son dernier rapport intitulé «Measuring digital development : The ICT Development Index 2023» qui propose un aperçu des indicateurs TIC les plus cruciaux, fournissant également des estimations pour l'année en cours. Selon le rapport Faits et Chiffres 2023 de l'UIT, les avancées dans la connectivité Internet mondiale, bien que constantes, demeurent inégalement réparties, mettant en lumière les disparités de la fracture numérique et laissant les populations des pays à faible revenu en retard.

280 millions de nouveaux utilisateurs d'Internet en 2023

Cosmas Luckyson Zavazava, directeur du bureau de développement des télécommunications (BDT) de l'UIT, a souligné que, en cartographiant des ensembles de données importants, une meilleure compréhension émerge quant à la manière et à l'endroit où diriger les ressources et les efforts pour atteindre l'objectif de connectivité universelle et significative. Les raisons d'être optimiste sont présentes, avec des estimations indiquant que maintenant un peu plus des deux tiers de la population mondiale est en ligne, avec environ 280 millions de nouveaux utilisateurs d'Internet en 2023. La connectivité progresse à différents rythmes dans le monde, avec une tendance à une croissance plus rapide dans les pays moins connectés, bien que partant d'une base extrêmement basse. Actuellement, aucune preuve de rattrapage ou de saut technologique n'est observée au niveau agrégé.

Dans la poursuite de l'objectif de connectivité universelle, la résolution des disparités numériques entre et au sein des régions, ainsi qu'entre les populations, est cruciale. L'introduction de nouvelles technologies, comme la 5G, peut créer de nouvelles fractures. Des estimations mondiales révèlent que la 5G couvre 89% de la population des pays à revenu élevé, tandis que dans les pays à faible revenu, cette couverture ne concerne que 1% de la population. Même la 3G, et encore moins la 4G, demeure la technologie de haut débit mobile la plus répandue dans les pays les plus pauvres, où plus de 20% de la population reste hors de la grille de connectivité.

L'accessibilité joue un rôle significatif dans la facilitation de la connectivité, et bien que l'Internet soit devenu plus abordable dans toutes les régions et pour tous les groupes de revenus, dans les pays à faible revenu, le prix typique d'un abonnement mobile à large bande de niveau d'entrée représente 9% du revenu moyen, une part vingt fois plus élevée que dans les pays à revenu élevé. Dans de nombreux pays, l'Internet à large bande fixe demeure prohibitif, même s'il est disponible.

La technologie à large bande fixe étend nos capacités numériques, étant nécessaire pour les applications les plus gourmandes en données d'Internet. Malgré la montée en puissance des abonnements mobiles à large bande et de leur plus grande abordabilité, les estimations du trafic Internet révèlent que le haut débit fixe représente 83% du trafic mondial. Cela souligne l'importance de l'investissement dans les infrastructures à large bande fixe et mobile pour répondre aux besoins des utilisateurs. Zavazava souligne également l'importance cruciale de la collecte et de l'analyse de données dans le développement numérique.

Les données sont utilisées par les Etats membres, les partenaires et toutes les parties prenantes impliquées dans la réalisation de la connectivité universelle et significative. «Avec des preuves solides et une portée mondiale, les Faits et Chiffres de l'UIT demeurent un puissant outil de plaidoyer pour accélérer l'adoption numérique à l'échelle mondiale. Il est impératif de garantir que les avantages de la connectivité numérique soient partagés par tous, jetant ainsi les bases d'un avenir plus inclusif et durable», a-t-il indiqué.

La 5G à 40%, mais des disparités persistent

Parlons chiffres, le rapport souligne que la couverture du réseau mobile atteint désormais près de 40% de la population mondiale grâce à la 5G. Dans de nombreuses régions, les réseaux plus anciens sont progressivement éteints au profit des technologies de dernière génération, favorisant ainsi le développement d'un écosystème numérique. La 5G permet une connectivité à faible latence, facilitant la liaison entre machines, objets et dispositifs, avec un potentiel d'amélioration de l'efficacité énergétique.

Certains opérateurs européens planifient l'extinction des réseaux 3G d'ici décembre 2025, suivis par des initiatives similaires en Asie-Pacifique. Toutefois, dans certains pays, la transition est moins claire, principalement en raison de la persistance des réseaux 2G et 3G, notamment dans des pays à faible revenu où ces technologies restent cruciales pour la communication. Les obstacles majeurs à l'adoption de la 5G dans ces régions comprennent les coûts élevés de l'infrastructure, l'accessibilité des dispositifs et les barrières réglementaires.

Depuis le lancement commercial en 2019, la couverture 5G a progressé pour atteindre 40% de la population mondiale en 2023, bien que la répartition demeure inégale. Les pays à revenu élevé affichent une couverture de 89%, tandis que les pays à faible revenu restent moins desservis. L'Europe détient la couverture la plus étendue avec 68%, suivie par les Amériques (59%) et l'Asie-Pacifique (42%). Les régions des Etats arabes, de la CEI et de l'Afrique affichent des taux inférieurs. La 4G offre actuellement une couverture à 90% de la population mondiale, constituant une alternative solide là où la 5G n'est pas disponible. Cependant, 55% des personnes sans accès à la 4G résident dans des pays à faible revenu.

Alors que les pays à revenu élevé et intermédiaire affichent une couverture de 95%, elle chute à 39% dans les pays à faible revenu, où la technologie 3G persiste en tant que principale connexion Internet. Le haut débit mobile reste inaccessible pour 18% de la population des PMA, ne parvenant pas à atteindre l'objectif 9 de développement durable de fournir un accès universel et abordable à Internet dans les pays les moins avancés d'ici 2020. Bien que l'accès à un réseau large bande mobile soit disponible pour 95% de la population mondiale, le «fossé de couverture» pour les cinq pour cent restants demeure difficile à combler, en particulier en Afrique centrale et de l'Ouest.

L'analyse par emplacement révèle que presque toutes les zones urbaines sont couvertes par un réseau large bande mobile, bien que les estimations spécifiques à la 5G ne soient pas encore disponibles. De plus, 98% de la population rurale des économies à revenu élevé sont couvertes, laissant entendre que la plupart des personnes sans accès à un réseau large bande mobile vivent dans des zones rurales des pays en développement.