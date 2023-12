Tunisie: Fêtes de fin d'année - Gare aux excès !

La fête du 31 décembre 2023, où qu'elle se déroule, doit être célébrée de façon responsable et civilisée. L'excès dans la consommation d'alcool ou de sucre est, tout bonnement, déconseillé.

Qui dit fêtes de fin d'année dit généralement ambiance familiale bon enfant, liesse dans les rues, fièvre acheteuse dans les marchés et magasins, même si ces derniers temps la sinistrose a pris le dessus, avec l'actualité internationale peu joyeuse, macabre et dramatique.

Alors, pour ceux qui tiennent à réveillonner et célébrer, comme il se doit, l'avènement du nouvel an, il y a un tas de consignes à connaître et respecter. A commencer par celle de la prévention routière pour faire face aux dérapages des automobilistes et des dangers de la route le soir du Réveillon. Mais, l'alimentation en abondance, avec la frugalité de circonstance et des menus gargantuesques, est un autre aspect marquant des fêtes de fin d'année. Alors le sel, mais surtout les plats et produits sucrés dominent la table, ce qui n'est pas toujours réjouissant. Les nombreux Tunisiens atteints d'hypertension artérielle et surtout de diabète en savent quelque chose... A domicile ou ailleurs, les choses diffèrent un peu, mais les bons réflexes et les conseils avisés sont les mêmes.

Eviter le surdosage alimentaire

Beaucoup de familles fêtent le Réveillon à la maison, alors que d'autres lui préfèrent un voyage low cost ou un séjour dans un hôtel. D'autres excès sont à éviter avec, cette fois, la forte consommation de produits sucrés, pâtisseries, bûches, jus, sodas et autres boissons tôt le soir... Le dîner du Réveillon ne doit pas se transformer en un moment fort pénible au risque de prendre une cuite pour la santé, au point de ne plus avoir la force même d'esquisser un pas de danse au cours de la soirée souvent animée et musicale. Surtout quand il faut rentrer tard le soir et prendre la route...

L'Association des ambassadeurs de la sécurité routière (ASR) se mobilise et prépare un communiqué à l'adresse des citoyens tunisiens pour fêter sans risque et dégâts le nouvel an. Sa présidente, M. Afef Ben Ghenia, qui a pour tradition de lancer des appels à la vigilance durant les périodes de fêtes et trafic routier dense et intense, ne déroge pas à la règle, cette année encore.

Dangers de l'alcool au volant

L'année dernière à l'occasion de la fête de fin d'année, l'ASR avait lancé une campagne digitale ciblant les jeunes avec pour le slogan : «Si vous tenez à la vie... oubliez l'alcool au volant». On sait que 50% des jeunes 15-35 ans sont victimes des accidents de la route, et qu'une personne qui a bu a plus de risque d'être responsable d'un accident mortel. « La consommation d'alcool avant de prendre le volant doit être, aujourd'hui, appréhendée avec sévérité, car il s'agit là du comportement le plus dangereux sur les routes.

La consommation d'alcool permet des transgressions et des prises de risque que l'on n'aurait jamais réalisées en pleine lucidité. Il faut savoir que plus une personne a bu, plus elle deviendra incontrôlable et perd tout raisonnement rationnel. Plus une personne a bu, plus elle peut commettre des infractions: la vitesse excessive, le non-respect des règles de priorité... et cela dans la majorité des cas peut causer des accidents tragiques », précisait l'ASR.

Au final, limiter la consommation d'alcool voire la bannir et contrôler celle de sucre sont les meilleurs conseils pour une soirée joviale et amusante. « Sans alcool, la fête est plus folle!», dit un célèbre slogan publicitaire français qui vante le recours aux jus sans sucre ajouté.