Tunisie: La nuit du réveillon - Un moment de partage et de joie

La soirée du nouvel an est une belle occasion propice pour partager des moments spéciaux en famille ou entre ami(e)s et faire plaisir aux enfants...

La nuit du réveillon célébrée le 31 décembre ne passera pas inaperçue. C'est le moment idéal pour achever une année et entamer une autre qui sera célébrée en famille ou entre amis autour d'un repas savoureux, tout en partageant des moments spéciaux lors de cette occasion...

Une soirée qui, pour certains, sera célébrée autour de plats faits maison, en bonne compagnie pour d'autres, ou en couple dans des lieux de fêtes, tels que les salons de thé, restaurants et autres... Chacun s'amuse à sa manière...

Le festin du soir

Repas copieux, du gâteau fait chez soi pour faire plaisir aux enfants. Pour mieux se préparer à ce jour, on fait déjà les courses, parcourant les magasins, les supermarchés et les souks, en quête de tous les ingrédients nécessaires pour le festin du soir. Dans les souks et pâtisseries du centre ville, certains Tunisiens fignolent les derniers préparatifs pour faire la fête. «La fin d'année est un jour hors du commun», estime un jeune interviewé. L'après-midi, au marché d'El Halfaouine, l'on a constaté une grande affluence de la clientèle.

%

Certains, une liste d'achats à la main, la lisent et relisent pour n'oublier aucun ingrédient, d'autres, sans idée pour le menu de la soirée, guettaient goulûment les marchandises exposées entre fruits, légumes et autres, afin de s'inspirer et avoir une idée pour le menu de la soirée du réveillon. Najet, sexagénaire, s'apprête, comme à l'accoutumée, à fêter le nouvel an chez elle, avec son mari. «Chaque année, je me prépare d'avance pour célébrer la nuit du réveillon chez moi. Pour ce faire, je prépare un dîner bien garni et un gâteau fait maison.

Nous célébrons ainsi en famille la soirée, regardons la télévision, en zappant les chaînes tunisiennes et arabes, échangeant les messages de voeux de bonne année». Et d'enchaîner, «pour le menu de la soirée, j'ai décidé de faire des salades et un poulet rôti que je vais préparer moi-même ainsi que le gâteau au chocolat. Malgré le manque de certains ingrédients nécessaires pour préparer ces plats tels que la farine, le sucre, le lait... je me débrouille tout de même pour réussir mes recettes en utilisant le sucre vanille».

Pour d'autres familles, la soirée du nouvel an s'organise en réservant à l'avance le gâteau, passant la commande chez les pâtisseries du quartier, connues pour leur qualité, le goût frais et le prix modéré et abordable. La pâtisserie qui se trouve tout près du marché El Halfaouine connaît déjà une importante affluence des clients qui demandent des renseignements sur les choix disponibles par rapport aux gâteaux et les possibilités des réservations à l'avance. «Il y aura beaucoup de choix et une grande variété de gâteaux préparés aux noisettes et au chocolat qui sont en vente à partir de vendredi (hier) et les prix varient entre 25 et 65 dinars, selon les ingrédients et le format du gâteau», explique notre vendeuse.

Faire plaisir aux petits comme aux grands

Pour Souhir, mère de famille de deux enfants âgés de 10 et de 11 ans, elle a choisi de faire les courses dans le souk et les grandes surfaces, en quête des ingrédients pour préparer les gâteaux et le dîner principal de la fête. «Cette année, nous avons décidé de fêter le nouvel an, chez nous, en famille, contrairement aux années précédentes qui ont été célébrées chez mes parents et ma belle-famille.

Pour le menu, j'ai prévu des plats variés pour tous les goûts : du poisson, du poulet, des salades et du dessert. Pour le gâteau, et pour faire plaisir aux enfants, les intégrer dans cette ambiance festive qui marquera notre journée, nous allons préparer ensemble le gâteau glacé "courant d'air", ainsi que des muffins que les enfants s'amuseront à préparer eux-mêmes. Ce qui compte vraiment pour moi, c'est cette ambiance conviviale partagée autour d'un bon dîner préparé avec amour», explique Souhir. Quant à Leyla, qui était sur le chemin du retour du souk, deux gros sacs à la main, elle s'est arrêtée pour nous dévoiler son programme de la soirée de fin d'année qu'elle passera avec sa fille et son mari chez eux.

Le dîner sera préparé à la maison, il sera composé d'un plat varié : du tajine au poulet, une variété de salades (tunisienne, césar, niçoise...). Quant au gâteau, elle avait déjà passé la commande chez sa pâtisserie préférée pour célébrer convenablement la fin de l'année. «Nous allons passer la première partie de la soirée chez nous, à savourer le dîner en famille, alors que pour le reste de la soirée, nous avons décidé de le passer dans un salon de thé, tout en célébrant, à la fois, l'anniversaire de ma fille qui sera gâtée de cadeaux», raconte Leyla.